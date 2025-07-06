Кейт Міддлтон розповіла про важкий етап після лікування раку — фото

Кейт Міддлтон розповіла про важкий етап після лікування раку
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон відверто розповіла про своє життя після лікування онкології. Дружина принца Вільяма зізналася, що їй довелося подолати непростий етап.
Про це пише People.
Кейт Міддлтон розповіла про труднощі після лікування
Днями принцеса навідалася до лікарню Колчестер в Ессексі. Там Кейт відвідала сад, де мають змогу відпочити пацієнти та працівники медзакладу, а також розповіла про власну боротьбу із хворобою.
Зокрема, принцеса наголосила, що після лікування на пацієнтів чекає ще один непростий етап — повернутися до нормального життя.
"Лікування завершено, потім ви відчуваєте, що можете повернутися до нормального життя, але насправді наступний етап дуже-дуже важкий", — сказала Міддлтон.
За словами принцеси, дуже важливо, щоб у цей період поруч із людиною були ті, хто зможе її підтримати.
"І насправді я вважаю, що дуже цінно, щоб хтось допоміг вам пройти через це, показав вам і провів вас через цей етап, який настає після лікування. Ви повинні знайти свою нову норму, і це потребує часу. І це як американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви переживаєте складні часи", — сказала Кейт.
Нагадаємо, в березні 2024 року принцеса Вельська вперше заявила про свій діагноз. У дружини принца Вільяма діагностували рак. У вересні того ж року Міддлтон завершила курс хіміотерапії та повідомила, що перебуває у стані ремісії.
Раніше брат принцеси Діани поділився небаченими фото з нею у важливу дату.
А також стало відомо, що внаслідок хвороби померла зірка серіалу "Коли ми вдома".
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