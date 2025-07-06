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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон розповіла про важкий етап після лікування раку arrow

Кейт Міддлтон розповіла про важкий етап після лікування раку

6 липня 2025 10:25
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Кейт Міддлтон розповіла про важкий етап після лікування раку — фото
Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон відверто розповіла про своє життя після лікування онкології. Дружина принца Вільяма зізналася, що їй довелося подолати непростий етап.

Про це пише People.

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Кейт Міддлтон розповіла про труднощі після лікування

Днями принцеса навідалася до лікарню Колчестер в Ессексі. Там Кейт відвідала сад, де мають змогу відпочити пацієнти та працівники медзакладу, а також розповіла про власну боротьбу із хворобою.

Зокрема, принцеса наголосила, що після лікування на пацієнтів чекає ще один непростий етап — повернутися до нормального життя.

"Лікування завершено, потім ви відчуваєте, що можете повернутися до нормального життя, але насправді наступний етап дуже-дуже важкий", — сказала Міддлтон.

За словами принцеси, дуже важливо, щоб у цей період поруч із людиною були ті, хто зможе її підтримати.

"І насправді я вважаю, що дуже цінно, щоб хтось допоміг вам пройти через це, показав вам і провів вас через цей етап, який настає після лікування. Ви повинні знайти свою нову норму, і це потребує часу. І це як американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви переживаєте складні часи", — сказала Кейт.

Нагадаємо, в березні 2024 року принцеса Вельська вперше заявила про свій діагноз. У дружини принца Вільяма діагностували рак. У вересні того ж року Міддлтон завершила курс хіміотерапії та повідомила, що перебуває у стані ремісії.

Раніше брат принцеси Діани поділився небаченими фото з нею у важливу дату.

А також стало відомо, що внаслідок хвороби померла зірка серіалу "Коли ми вдома".

Кейт Міддлтон хвороба рак лікування королівська родина
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