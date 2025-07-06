Кейт Миддлтон рассказала о тяжелом этапе после лечения рака — фото

Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон откровенно рассказала о своей жизни после лечения онкологии. Супруга принца Уильяма призналась, что ей пришлось преодолеть непростой этап.

Об этом пишет People.

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Кейт Миддлтон рассказала о трудностях после лечения

На днях принцесса наведалась в больницу Колчестер в Эссексе. Там Кейт посетила сад, где могут отдохнуть пациенты и работники медучреждения, а также рассказала о собственной борьбе с болезнью.

В частности, принцесса отметила, что после лечения пациентов ждет еще один непростой этап — вернуться к нормальной жизни.

"Лечение завершено, потом вы чувствуете, что можете вернуться к нормальной жизни, но на самом деле следующий этап очень-очень тяжелый", — сказала Миддлтон.

По словам принцессы, очень важно, чтобы в этот период рядом с человеком были те, кто сможет его поддержать.

"И на самом деле я считаю, что очень ценно, чтобы кто-то помог вам пройти через это, показал вам и провел вас через этот этап, который наступает после лечения. Вы должны найти свою новую норму, и это требует времени. И это как американские горки, это не так гладко, как вы ожидаете. Но реальность такова, что вы переживаете сложные времена", — сказала Кейт.

Напомним, в марте 2024 года принцесса Уэльская впервые заявила о своем диагнозе. У супруги принца Уильяма диагностировали рак. В сентябре того же года Миддлтон завершила курс химиотерапии и сообщила, что находится в состоянии ремиссии.

Ранее брат принцессы Дианы поделился невиданными фото с ней в важную дату.

А также стало известно, что в результате болезни умерла звезда сериала "Когда мы дома".