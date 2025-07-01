День народження принцеси Діани — Чарльз Спенсер показав її фото у дитинстві

Принцеса Діана. Фото: Wikipedia

Принцеса Вельська Діана цього року мала відзначати свій 64-й день народження. У цю особливу дату молодший брат Леді Ді вшанував пам'ять покійної сестри.

На своїй сторінці в Instagram Чарльз Спенсер поділився небаченим фото із нею.

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Брат принцеси Діани вшанував її пам'ять

Сьогодні, 1 липня, принцесі мало б виповнитися 64 роки, однак її життя забрала смертельна аварія. Навіть через 28 років після трагедії Діана залишається королевою людських сердець.

В особливий день брат принцеси поділився зворушливим фото із сімейного архіву. На чорно-білій світлині ще маленька Діана позувала верхи на верблюді разом із братом у день свого 6-річчя.

"Ще одне 1 липня, з далекого 1967 року: на святкування 6-го дня народження Діани мій батько (стоїть ліворуч) — з величезним хвилюванням — домовився про послуги верблюда Берта із зоопарку Пітерборо", — написав Спенсер.

Принцеса Діана з родиною 1967 року. Фото: instagram.com/charles.earl.spencer

У коментарях шанувальники принцеси висловили свою любов до Леді Ді та щирі співчуття її родині.

Нагадаємо, що принцеса Діана загинула внаслідок автомобільної аварії 31 серпня 1997 року у Парижі. Разом із нею у ДТП також загинув її коханий, продюсер Доді аль-Файєд, з яким вона зустрічалася після розлучення із принцем Чарльзом.

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