День рождения принцессы Дианы — Чарльз Спенсер показал ее фото в детстве

Принцесса Диана. Фото: Wikipedia

Принцесса Уэльская Диана в этом году должна была отмечать свой 64-й день рождения. В эту особую дату младший брат Леди Ди почтил память покойной сестры.

На своей странице в Instagram Чарльз Спенсер поделился невиданным фото с ней.

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Брат принцессы Дианы почтил ее память

Сегодня, 1 июля, принцессе должно было бы исполниться 64 года, однако ее жизнь унесла смертельная авария. Даже спустя 28 лет после трагедии Диана остается королевой человеческих сердец.

В особый день брат принцессы поделился трогательным фото из семейного архива. На черно-белой фотографии еще маленькая Диана позировала верхом на верблюде вместе с братом в день своего 6-летия.

"Еще одно 1 июля, из далекого 1967 года: на празднование 6-го дня рождения Дианы мой отец (стоит слева) — с огромным волнением — договорился об услугах верблюда Берта из зоопарка Питерборо", — написал Спенсер.

Принцесса Диана с семьей в 1967 году. Фото: instagram.com/charles.earl.spencer

В комментариях поклонники принцессы выразили свою любовь к Леди Ди и искренние соболезнования ее семье.

Напомним, что принцесса Диана погибла в результате автомобильной аварии 31 августа 1997 года в Париже. Вместе с ней в ДТП также погиб ее возлюбленный, продюсер Доди аль-Файед, с которым она встречалась после развода с принцем Чарльзом.

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