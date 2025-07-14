Найдорожчий мультик в історії — скільки коштувало виробництво

Діти дивляться телевізор. Фото: Freepik

Створення анімаційних фільмів давно перетворилося на високотехнологічний процес із мільйонними бюджетами. Деякі мультфільми коштують студіям дорожче за масштабні голлівудські блокбастери.

Новини.LIVE розповідають, який проєкт дійсно обійшовся його творцям у копієчку.

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Який мультфільм найдорожчий в історії

На сьогоднішній день найдорожчим мультфільмом в історії за витратами на виробництво вважається "Рапунцель: Заплутана історія", знятий студією Walt Disney 2010 року. За офіційними джерелами, його бюджет сягнув приблизно 260 мільйонів доларів.

Проєкт стартував ще у 2001 році під назвою "Rapunzel Unbraided". Спершу мультфільм планували зробити у стилі пародійної комедії, але згодом концепцію декілька разів кардинально змінювали. Змінювали режисерів, сценаристів, візуальний стиль, що призвело до значного подовження процесу виробництва та додаткових витрат.

Disney прагнули поєднати у стрічці класичний "мальований" вигляд своїх казок із сучасними технологіями 3D-анімації. Для цього спеціалісти розробляли унікальні інструменти та нові технології нефотореалістичного рендерингу, щоб зберегти ефект живописної картини.

Одним із головних технічних викликів стало створення анімації довгого волосся головної героїні. Її коса сягала понад 20 метрів, а рухи волосся повинні були мати максимально реалістичний вигляд. Для цього довелося створювати нові системи фізичного моделювання, що також вплинуло на бюджет.

Мультфільм "Рапунцель: Заплутана історія". Фото: Disney

Над мультфільмом працювали сотні аніматорів, технічних художників, програмістів та дизайнерів. Усі вони отримували високі гонорари, а тривале виробництво лише збільшувало ці витрати. У виробництво було залучено відомих композиторів, акторів для озвучення персонажів та оркестри для запису музики.

До слова, у прокаті мультфільм повністю окупився та приніс майже 593 млн доларів у світовому прокаті.

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