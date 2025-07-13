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Що дивиться Тарас Цимбалюк — добірка улюблених фільмів актора

13 липня 2025 05:50
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Улюблені фільми Тараса Цимбалюка — що радить подивитися холостяк
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український актор Тарас Цимбалюк поділився добіркою улюблених фільмів. Головний герой нового шоу "Холостяк" дав пораду фанатам, що подивитися після важкого робочого дня.

Добіркою він поділився на сторінці реаліті-шоу в Instagram.

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Раніше ми розповідали, як Тарас Цимбалюк прийняв целібат.

А також дізнайтеся цікаві факти про татуювання "холостяка" та які сенси вони приховують.

шоу Холостяк фільм Тарас Цимбалюк українські зірки добірка
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13:56 Командир розвідки ЗСУ заявив про збільшення виробництва БпЛА в РФ

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

13:47 Нетаньягу пояснив, чому операція проти Ірану була необхідна

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