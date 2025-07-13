Улюблені фільми Тараса Цимбалюка — що радить подивитися холостяк

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк поділився добіркою улюблених фільмів. Головний герой нового шоу "Холостяк" дав пораду фанатам, що подивитися після важкого робочого дня.

Добіркою він поділився на сторінці реаліті-шоу в Instagram.

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