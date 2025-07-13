Любимые фильмы Тараса Цимбалюка - что советует посмотреть холостяк

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился подборкой любимых фильмов. Главный герой нового шоу "Холостяк" дал совет фанатам, что посмотреть после тяжелого рабочего дня.

Подборкой он поделился на странице реалити-шоу в Instagram.

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