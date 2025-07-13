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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Что смотрит Тарас Цымбалюк — подборка любимых фильмов актера arrow

Что смотрит Тарас Цымбалюк — подборка любимых фильмов актера

13 июля 2025 05:50
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Любимые фильмы Тараса Цимбалюка - что советует посмотреть холостяк
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился подборкой любимых фильмов. Главный герой нового шоу "Холостяк" дал совет фанатам, что посмотреть после тяжелого рабочего дня.

Подборкой он поделился на странице реалити-шоу в Instagram.

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13:12 Враг атаковал Днепропетровщину — погибла женщина

12:56 В Одессе появился переулок Толвинского — где именно

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова - 80x80

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

12:45 Сырский встретился с командующим вооруженными силами Латвии

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