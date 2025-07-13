Любимые фильмы Тараса Цимбалюка - что советует посмотреть холостяк

Что смотрит Тарас Цымбалюк — подборка любимых фильмов актера
Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился подборкой любимых фильмов. Главный герой нового шоу "Холостяк" дал совет фанатам, что посмотреть после тяжелого рабочего дня.
Подборкой он поделился на странице реалити-шоу в Instagram.
Властелин Колец
Культовая сага по романам Дж. Толкина покорила сердца многих зрителей по всему миру, и украинский холостяк не исключение. Масштабное приключение, которое захватывает с первого кадра. Напряженный сюжет, магия, эпические битвы и невероятная дружба — все это сплетается в мощную историю о борьбе света с тьмой.
Плохой Санта
Рождественская комедия с нотками черного юмора поднимет настроение не только в зимние праздники. Главные герои — двое мошенников, Вилли и Маркус, которые ежегодно работают в торговых центрах в роли Санты и его эльфа. Их план прост: поработать в сезон праздников, а потом обчистить сейфы. Но в этом году что-то идет не по плану. Вилли, который потерял вкус к жизни, неожиданно встречает мальчика, который начинает менять его.
Аватар
Фантастический фильм Джеймса Кэмерона о далеком мире Пандора считается одним из лучших фильмов столетия. Неудивительно, что он оказался среди фаворитов актера. Фильм поражает невероятной визуальной красотой, захватывающим сюжетом и глубоким посланием о природе, духовности и выборе между жадностью и состраданием.
Ранее мы рассказывали, как Тарас Цимбалюк принял целибат.
А также узнайте интересные факты о татуировках "холостяка" и какие смыслы они скрывают.
Читайте Новини.LIVE!