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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Какой мультик самый дорогой в истории — вы точно его видели arrow

Какой мультик самый дорогой в истории — вы точно его видели

14 июля 2025 19:00
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Самый дорогой мультик в истории — сколько стоило производство
Дети смотрят телевизор. Фото: Freepik
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Создание анимационных фильмов давно превратилось в высокотехнологичный процесс с миллионными бюджетами. Некоторые мультфильмы стоят студиям дороже масштабных голливудских блокбастеров.

Новини.LIVE рассказывают, какой проект действительно обошелся его создателям в копеечку.

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Какой мультфильм самый дорогой в истории

На сегодняшний день самым дорогим мультфильмом в истории по затратам на производство считается "Рапунцель: Запутанная история", снятый студией Walt Disney в 2010 году. По официальным источникам, его бюджет достиг примерно 260 миллионов долларов.

Проект стартовал еще в 2001 году под названием "Rapunzel Unbraided". Сначала мультфильм планировали сделать в стиле пародийной комедии, но впоследствии концепцию несколько раз кардинально меняли. Меняли режиссеров, сценаристов, визуальный стиль, что привело к значительному удлинению процесса производства и дополнительным затратам.

Disney стремились совместить в ленте классический "рисованный" вид своих сказок с современными технологиями 3D-анимации. Для этого специалисты разрабатывали уникальные инструменты и новые технологии нефотореалистичного рендеринга, чтобы сохранить эффект живописной картины.

Одним из главных технических вызовов стало создание анимации длинных волос главной героини. Ее коса достигала более 20 метров, а движения волос должны были выглядеть максимально реалистично. Для этого пришлось создавать новые системы физического моделирования, что также повлияло на бюджет.

Мультфільм Рапунцель - фото
Мультфильм "Рапунцель: Запутанная история". Фото: Disney

Над мультфильмом работали сотни аниматоров, технических художников, программистов и дизайнеров. Все они получали высокие гонорары, а длительное производство только увеличивало эти расходы. В производство были привлечены известные композиторы, актеры для озвучки персонажей и оркестры для записи музыки.

К слову, в прокате мультфильм полностью окупился и принес почти 593 млн долларов в мировом прокате.

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