Самый дорогой мультик в истории — сколько стоило производство

Какой мультик самый дорогой в истории — вы точно его видели
Создание анимационных фильмов давно превратилось в высокотехнологичный процесс с миллионными бюджетами. Некоторые мультфильмы стоят студиям дороже масштабных голливудских блокбастеров.
Новини.LIVE рассказывают, какой проект действительно обошелся его создателям в копеечку.
Какой мультфильм самый дорогой в истории
На сегодняшний день самым дорогим мультфильмом в истории по затратам на производство считается "Рапунцель: Запутанная история", снятый студией Walt Disney в 2010 году. По официальным источникам, его бюджет достиг примерно 260 миллионов долларов.
Проект стартовал еще в 2001 году под названием "Rapunzel Unbraided". Сначала мультфильм планировали сделать в стиле пародийной комедии, но впоследствии концепцию несколько раз кардинально меняли. Меняли режиссеров, сценаристов, визуальный стиль, что привело к значительному удлинению процесса производства и дополнительным затратам.
Disney стремились совместить в ленте классический "рисованный" вид своих сказок с современными технологиями 3D-анимации. Для этого специалисты разрабатывали уникальные инструменты и новые технологии нефотореалистичного рендеринга, чтобы сохранить эффект живописной картины.
Одним из главных технических вызовов стало создание анимации длинных волос главной героини. Ее коса достигала более 20 метров, а движения волос должны были выглядеть максимально реалистично. Для этого пришлось создавать новые системы физического моделирования, что также повлияло на бюджет.
Над мультфильмом работали сотни аниматоров, технических художников, программистов и дизайнеров. Все они получали высокие гонорары, а длительное производство только увеличивало эти расходы. В производство были привлечены известные композиторы, актеры для озвучки персонажей и оркестры для записи музыки.
К слову, в прокате мультфильм полностью окупился и принес почти 593 млн долларов в мировом прокате.
Ранее мы рассказывали о любимых фильмах Тараса Цимбалюка, которые он советует поклонникам.
А также предлагаем 5 новых украинских фильмов, которые стоит посмотреть.
Читайте Новини.LIVE!