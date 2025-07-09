Чому Джонні Деппа прибрали з фільму "Фантастичні звірі" — він розповів усе

Джонні Депп. Фото: кадр з відео

Після тривалого мовчання Джонні Депп нарешті згадав про один із найгучніших моментів у своїй кар’єрі — несподіване звільнення з фільму "Фантастичні звірі". У 2020 році стало відомо, що Джонні Депп більше не зіграє злого чарівника Ґеллерта Ґріндельвальда у відомій франшизі.

В інтерв’ю The Telegraph актор згадав, як йому просто під час зйомок третьої частини сказали — все, на цьому кінець.

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"Насправді я подумав, що вони просто хочуть відправити мене на пенсію", — з іронією зазначив актор. Проте він наголосив, що в планах у нього не було завершувати кар’єру: "У мені занадто багато всього, щоб мене знищити".

Цей удар долі не зламав його, бо, як зізнається Джонні, гірші часи вже були — ще в дитинстві. Він пережив домашнє насильство з боку матері: "Була палиця, черевик, попільничка, телефон — не важливо що".

Зйомки "Фантастичних звірів". Фото: кадр з відео

Нагадаємо, що актора усунули зі зйомок після того, як Ембер Герд публічно заявила, що він піднімав на неї руку. Депп відкинув звинувачення, подав до суду за наклеп і виграв. Проте "Фантастичні тварини" продовжили без нього. Його персонажа, темного чарівника Ґріндельвальда, у третій частині зіграв Мадс Міккельсен.

Здається, Голлівуд намагався поставити крапку у його карʼєрі. Але Джонні зробив з цього двокрапку.

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