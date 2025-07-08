Донька Бейонсе на концерті запалила у костюмі від українця Фролова (відео)

Донька Бейонсе приголомшила образом від українського бренду
Донька американської співачки Бейонсе — Блю Айві Картер — показалася в одязі від українського дизайнера Івана Фролова (FROLOV). Юна знаменитість запалила на концерті зіркової мами.
Відео з виступом з'явилося на сторінці українського бренду в Instagram.
Блю Айві Картер обрала корсет від FROLOV
13-річна донька Бейонсе вже стала справжньою зіркою на концертах своєї мами. З 2023 року вона бере участь у шоу співачки Renaissance World Tour, як танцівниця.
Цього разу Блю Айві з'явилася на сцені в образі від українського дизайнера. Дівчина обрала корсет синього кольору, розшитий камінням, який доповнила блискучими штанами у червоно-білу смужку та білим ковбойським капелюхом.
Це вже не вперше, коли Блю Айві з'являється на сцені в корсеті від Фролова. У червні вона з'явилася на концерті в аналогічному вбранні, але червоного кольору.
До слова, в колекції самої Бейонсе також є декілька нарядів від FROLOV. Український дизайнер створив декілька сценічних образів для туру зірки, а також пошив знамениту рожеву сукню, в якій вона з'явилася на шоу в Дубаї.
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