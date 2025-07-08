Дочь Бейонсе на концерте зажгла в костюме от украинца Фролова (видео)

Дочь Бейонсе ошеломила образом от украинского бренда
Дочь американской певицы Бейонсе — Блю Айви Картер — показалась в одежде от украинского дизайнера Ивана Фролова (FROLOV). Юная знаменитость зажгла на концерте звездной мамы.
Видео с выступлением появилось на странице украинского бренда в Instagram.
Блю Айви Картер выбрала корсет от FROLOV
13-летняя дочь Бейонсе уже стала настоящей звездой на концертах своей мамы. С 2023 года она участвует в шоу певицы Renaissance World Tour в качестве танцовщицы.
На этот раз Блю Айви появилась на сцене в образе от украинского дизайнера. Девушка выбрала корсет синего цвета, расшитый камнями, который дополнила блестящими брюками в красно-белую полоску и белой ковбойской шляпой.
Это уже не первый раз, когда Блю Айви появляется на сцене в корсете от Фролова. В июне она появилась на концерте в аналогичном наряде, но красного цвета.
К слову, в коллекции самой Бейонсе также есть несколько нарядов от FROLOV. Украинский дизайнер создал несколько сценических образов для тура звезды, а также сшил знаменитое розовое платье, в котором она появилась на шоу в Дубае.
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