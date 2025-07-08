Дочь Бейонсе на концерте зажгла в костюме от украинца Фролова (видео)

Блю Айви Картер. Фото: instagram.com/beyonce

Дочь американской певицы Бейонсе — Блю Айви Картер — показалась в одежде от украинского дизайнера Ивана Фролова (FROLOV). Юная знаменитость зажгла на концерте звездной мамы.

Видео с выступлением появилось на странице украинского бренда в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Блю Айви Картер выбрала корсет от FROLOV

13-летняя дочь Бейонсе уже стала настоящей звездой на концертах своей мамы. С 2023 года она участвует в шоу певицы Renaissance World Tour в качестве танцовщицы.

На этот раз Блю Айви появилась на сцене в образе от украинского дизайнера. Девушка выбрала корсет синего цвета, расшитый камнями, который дополнила блестящими брюками в красно-белую полоску и белой ковбойской шляпой.

Это уже не первый раз, когда Блю Айви появляется на сцене в корсете от Фролова. В июне она появилась на концерте в аналогичном наряде, но красного цвета.

К слову, в коллекции самой Бейонсе также есть несколько нарядов от FROLOV. Украинский дизайнер создал несколько сценических образов для тура звезды, а также сшил знаменитое розовое платье, в котором она появилась на шоу в Дубае.

Ранее Максим Галкин показал, как выглядит сейчас 76-летняя Алла Пугачева.

А также Леся Никитюк показалась в купальнике спустя три недели после родов.