Почему Джонни Деппа убрали из фильма "Фантастические твари" — он рассказал все

Джонни Депп раскрыл правду об изгнании из "Фантастических тварей"
После длительного молчания Джонни Депп наконец вспомнил об одном из самых громких моментов в своей карьере — неожиданном увольнении из фильма "Фантастические твари". В 2020 году стало известно, что Джонни Депп больше не сыграет злого волшебника Геллерта Гриндельвальда в известной франшизе.
В интервью The Telegraph актер вспомнил, как ему просто во время съемок третьей части сказали — все, на этом конец.
Как Джонни Деппп отреагировал на свое увольнение
"На самом деле я подумал, что они просто хотят отправить меня на пенсию", — с иронией отметил актер. Однако он подчеркнул, что в планах у него не было завершать карьеру: "Во мне слишком много всего, чтобы меня уничтожить".
Этот удар судьбы не сломал его, потому что, как признается Джонни, худшие времена уже были — еще в детстве. Он пережил домашнее насилие со стороны матери: "Была палка, ботинок, пепельница, телефон — не важно что".
Напомним, что актера отстранили со съемок после того, как Эмбер Херд публично заявила, что он поднимал на нее руку. Депп отверг обвинения, подал в суд за клевету и выиграл. Однако "Фантастические твари" продолжили без него. Его персонажа, темного волшебника Гриндельвальда, в третьей части сыграл Мадс Миккельсен.
Кажется, Голливуд пытался поставить точку в его карьере. Но Джонни сделал из этого двоеточие.
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