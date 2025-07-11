Кращі українські фільми — що подивитися на вихідні

Фільм "Песики". Фото: Netflix

Кількість якісного та захопливого українського кіно щороку збільшується. У вихідні присвятіть час новинкам, які вже завоювали серця глядачів в Україні.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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Коли ти вийдеш заміж?

Директорка галереї Ксенія після зради нареченого вирішує разом із студентською подругою гайнути у відпустку до Хорватії. Але замість спокійного пляжного відпочинку на неї чекає авантюрна пригода з мистецтвом, криміналом та коханням.

раша, гудбай

Рита — ведуча місцевого телебачення в тимчасово окупованій Горлівці. Вона не просто підтримує російську пропаганду, а й активно її транслює. Але все змінюється в один момент, коли Рита разом із 10-річним сином змушена тікати — на її думку, в росію. Та через низку неочікуваних подій вони опиняються не там, де планували — а в Ужгороді, на заході України.



Відпустка наосліп

Через несподіваний збіг обставин бізнес-леді Анна замість розкішного спа-курорту опиняється в хатині серед карпатських гір. Звикла до комфорту та повного контролю, вона мусить навчитися жити зовсім по-іншому. Але ситуація ускладнюється ще більше, коли до дому повертається справжній власник будинку — військовий на ім'я Назар. Їхнє вимушене сусідство перетворюється на справжній виклик для обох.

Песики

У центрі історії — Яна, амбітна кар'єристка, якій ніяк не вдається побудувати стабільні стосунки через свій складний характер. Причина всього — загадкове прокляття, яке перетворює кожного з її обранців на собаку.

Киснева станція

У центрі біографічної драми — неможливе кохання та ключові події з життя активіста Мустафи Джемілєва. Історія розгортається як сюрреалістична притча, що відкриває маловідомі сторінки минулого кримськотатарського народу. Боротьба, опір, життя у вигнанні та кохання крізь відстань — усе це розгортається на тлі атмосфери радянського застою, нагадуючи про ціну свободи.

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