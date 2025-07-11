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5 нових українських фільмів, які варто побачити кожному

11 липня 2025 23:04
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Кращі українські фільми — що подивитися на вихідні
Фільм "Песики". Фото: Netflix
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Кількість якісного та захопливого українського кіно щороку збільшується. У вихідні присвятіть час новинкам, які вже завоювали серця глядачів в Україні.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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09:05 Відпочинок в Буковелі — скільки брати грошей на курорт в липні

09:02 Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

08:45 ВПО оновили правила отримання пенсії — що змінилося

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

08:42 Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

08:29 У відпустку за кордон — чи мають таке право заброньовані українці

08:23 Удар по Буковині — через атаку РФ є загиблі та постраждалі

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