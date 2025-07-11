Лучшие украинские фильмы — что посмотреть на выходные

5 новых украинских фильмов, которые стоит увидеть каждому
Количество качественного и увлекательного украинского кино ежегодно увеличивается. В выходные посвятите время новинкам, которые уже завоевали сердца зрителей в Украине.
Новини.LIVE делится подборкой.
Когда ты выйдешь замуж?
Директор галереи Ксения после измены жениха, решает вместе со студенческой подругой уехать в отпуск в Хорватию. Но вместо спокойного пляжного отдыха ее ждет авантюрное приключение с искусством, криминалом и любовью.
раша, гудбай
Рита — ведущая местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Она не просто поддерживает российскую пропаганду, но и активно ее транслирует. Но все меняется в один момент, когда Рита вместе с 10-летним сыном вынуждена бежать — по ее мнению, в Россию. Но из-за ряда неожиданных событий они оказываются не там, где планировали — а в Ужгороде, на западе Украины.
Отпуск вслепую
Из-за неожиданного стечения обстоятельств бизнес-леди Анна вместо роскошного спа-курорта оказывается в хижине среди карпатских гор. Привыкшая к комфорту и полному контролю, она должна научиться жить совсем по-другому. Но ситуация осложняется еще больше, когда в дом возвращается настоящий владелец дома — военный по имени Назар. Их вынужденное соседство превращается в настоящий вызов для обоих.
Собачки
В центре истории — Яна, амбициозная карьеристка, которой никак не удается построить стабильные отношения из-за своего сложного характера. Причина всего — загадочное проклятие, которое превращает каждого из ее избранников в собаку.
Кислородная станция
В центре биографической драмы — невозможная любовь и ключевые события из жизни активиста Мустафы Джемилева. История разворачивается как сюрреалистическая притча, открывающая малоизвестные страницы прошлого крымскотатарского народа. Борьба, сопротивление, жизнь в изгнании и любовь сквозь расстояние — все это разворачивается на фоне атмосферы советского застоя, напоминая о цене свободы.
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