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Главная arrow Шоу-бизнес arrow 5 новых украинских фильмов, которые стоит увидеть каждому arrow

5 новых украинских фильмов, которые стоит увидеть каждому

11 июля 2025 23:04
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Лучшие украинские фильмы — что посмотреть на выходные
Фильм "Песики". Фото: Netflix
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Количество качественного и увлекательного украинского кино ежегодно увеличивается. В выходные посвятите время новинкам, которые уже завоевали сердца зрителей в Украине.

Новини.LIVE делится подборкой.

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08:23 Удар по Буковине — из-за атаки РФ есть погибшие и пострадавшие

08:15 Пруд в аренде — можно ли рыбачить без разрешения в 2025

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова - 80x80

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

08:15 Жилье в самом большом районе Киева — где выгодно купить "однушку"

08:05 Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

07:34 РФ нанесла более 500 ударов по Запорожью за сутки — есть погибшие

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