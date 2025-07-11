Лучшие украинские фильмы — что посмотреть на выходные

Фильм "Песики". Фото: Netflix

Количество качественного и увлекательного украинского кино ежегодно увеличивается. В выходные посвятите время новинкам, которые уже завоевали сердца зрителей в Украине.

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Директор галереи Ксения после измены жениха, решает вместе со студенческой подругой уехать в отпуск в Хорватию. Но вместо спокойного пляжного отдыха ее ждет авантюрное приключение с искусством, криминалом и любовью.

раша, гудбай

Рита — ведущая местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Она не просто поддерживает российскую пропаганду, но и активно ее транслирует. Но все меняется в один момент, когда Рита вместе с 10-летним сыном вынуждена бежать — по ее мнению, в Россию. Но из-за ряда неожиданных событий они оказываются не там, где планировали — а в Ужгороде, на западе Украины.



Отпуск вслепую

Из-за неожиданного стечения обстоятельств бизнес-леди Анна вместо роскошного спа-курорта оказывается в хижине среди карпатских гор. Привыкшая к комфорту и полному контролю, она должна научиться жить совсем по-другому. Но ситуация осложняется еще больше, когда в дом возвращается настоящий владелец дома — военный по имени Назар. Их вынужденное соседство превращается в настоящий вызов для обоих.

Собачки

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Кислородная станция

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