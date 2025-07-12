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Дружина Остапчука похизувалася новою оселею після переїзду

12 липня 2025 13:46
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Остапчук орендував розкішний будинок для сім'ї — який вигляд має нова оселя
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною та їхнім сином переїхали у нове житло. Зіркова родина орендувала будинок під Києвом.

У своєму Instagram дружина шоумена показала нову оселю.

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Остапчук з родиною переїхали

Після нещодавнього обстрілу Києва, який стався 10 липня, зіркова родина почала активно шукати новий будинок для оренди, адже їхнє попереднє житло знаходилося неподалік від залізниці.

Усього за декілька днів парі вдалося знайти підходящий варіант для переїзду. У своєму блогу Катерина поділилася першими кадрами з нового будинку.

Остапчук з дружиною та сином переїхали - фото
Катерина Остапчук показала нове житло. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa 

Телеведучий орендував великий двоповерховий будинок у передмісті Києва. Як раніше розповіла Катерина, обов'язковою умовою для оренди для них була наявність мінімум двох санвузлів, два паркомісця та велика доглянута територія.

Дружина ведучого вже планує дещо переробити у новій оселі.

"Знайшли будинок. Хочу одну кімнату переоблаштувати під свою гардеробну", — написала Катерина.

Остапчук та його родина орендували новий будинок - фото
Дружина Остапчука розповіла про нове житло. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa 

До того ж на території є величезний та затишний двір. Одна частина будинку виходить на засаджену деревами ділянку, а інша — на власний сад.

"Тепер у мене на подвір'ї є ліс, а з іншого боку — сад з трояндами та малиною", — розповіла Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною переїхали у новий дім - фото
Катерина Остапчук показала подвір'я. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa 

Нагадаємо, зірка "МастерШеф" похизувалася своєю квартирою та розповіла, скільки витратила на ремонт.

А також під час обстрілу Києва росіяни знищили студію, де знімали кліпи українські зірки.

Володимир Остапчук українські зірки зіркова пара Катерина Полтавська переїзд
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00:02 Як КМДА "легалізує" мотузкові атракціони — наше розслідування

12 липня

23:58 В "Охматдиті" під атакою дітям пересадили органи 4-річної донорки

23:30 У Харкові затримка потягів — Укрзалізниця назвала час та причини

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