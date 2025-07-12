Остапчук орендував розкішний будинок для сім'ї — який вигляд має нова оселя

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною та їхнім сином переїхали у нове житло. Зіркова родина орендувала будинок під Києвом.

У своєму Instagram дружина шоумена показала нову оселю.

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Остапчук з родиною переїхали

Після нещодавнього обстрілу Києва, який стався 10 липня, зіркова родина почала активно шукати новий будинок для оренди, адже їхнє попереднє житло знаходилося неподалік від залізниці.

Усього за декілька днів парі вдалося знайти підходящий варіант для переїзду. У своєму блогу Катерина поділилася першими кадрами з нового будинку.

Катерина Остапчук показала нове житло. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Телеведучий орендував великий двоповерховий будинок у передмісті Києва. Як раніше розповіла Катерина, обов'язковою умовою для оренди для них була наявність мінімум двох санвузлів, два паркомісця та велика доглянута територія.

Дружина ведучого вже планує дещо переробити у новій оселі.

"Знайшли будинок. Хочу одну кімнату переоблаштувати під свою гардеробну", — написала Катерина.

Дружина Остапчука розповіла про нове житло. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

До того ж на території є величезний та затишний двір. Одна частина будинку виходить на засаджену деревами ділянку, а інша — на власний сад.

"Тепер у мене на подвір'ї є ліс, а з іншого боку — сад з трояндами та малиною", — розповіла Остапчук.

Катерина Остапчук показала подвір'я. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, зірка "МастерШеф" похизувалася своєю квартирою та розповіла, скільки витратила на ремонт.

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