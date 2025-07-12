Остапчук арендовал роскошный дом для семьи - как выглядит новый дом

Владимир Остапчук с женой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и их сыном переехали в новое жилье. Звездная семья арендовала дом под Киевом.

В своем Instagram жена шоумена показала новый дом.

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Остапчук с семьей переехали

После недавнего обстрела Киева, который произошел 10 июля, звездная семья начала активно искать новый дом для аренды, ведь их предыдущее жилье находилось неподалеку от железной дороги.

Всего за несколько дней паре удалось найти подходящий вариант для переезда. В своем блоге Екатерина поделилась первыми кадрами из нового дома.

Екатерина Остапчук показала новое жилье. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Телеведущий арендовал большой двухэтажный дом в пригороде Киева. Как ранее рассказала Екатерина, обязательным условием для аренды для них было наличие минимум двух санузлов, два паркоместа и большая ухоженная территория.

Жена ведущего уже планирует кое-что переделать в новом доме.

"Нашли дом. Хочу одну комнату переобустроить под свою гардеробную", — написала Екатерина.

Жена Остапчука рассказала о новом жилье. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

К тому же на территории есть огромный и уютный двор. Одна часть дома выходит на засаженный деревьями участок, а другая — на собственный сад.

"Теперь у меня во дворе есть лес, а с другой стороны — сад с розами и малиной", — рассказала Остапчук.

Екатерина Остапчук показала двор. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Напомним, звезда "МастерШеф" похвасталась своей квартирой и рассказала, сколько потратила на ремонт.

А также во время обстрела Киева россияне уничтожили студию, где снимали клипы украинские звезды.