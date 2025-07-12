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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Остапчука похвасталась новым домом после переезда arrow

Жена Остапчука похвасталась новым домом после переезда

12 июля 2025 13:46
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Остапчук арендовал роскошный дом для семьи - как выглядит новый дом
Владимир Остапчук с женой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и их сыном переехали в новое жилье. Звездная семья арендовала дом под Киевом.

В своем Instagram жена шоумена показала новый дом.

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Остапчук с семьей переехали

После недавнего обстрела Киева, который произошел 10 июля, звездная семья начала активно искать новый дом для аренды, ведь их предыдущее жилье находилось неподалеку от железной дороги.

Всего за несколько дней паре удалось найти подходящий вариант для переезда. В своем блоге Екатерина поделилась первыми кадрами из нового дома.

Остапчук з дружиною та сином переїхали - фото
Екатерина Остапчук показала новое жилье. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Телеведущий арендовал большой двухэтажный дом в пригороде Киева. Как ранее рассказала Екатерина, обязательным условием для аренды для них было наличие минимум двух санузлов, два паркоместа и большая ухоженная территория.

Жена ведущего уже планирует кое-что переделать в новом доме.

"Нашли дом. Хочу одну комнату переобустроить под свою гардеробную", — написала Екатерина.

Остапчук та його родина орендували новий будинок - фото
Жена Остапчука рассказала о новом жилье. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

К тому же на территории есть огромный и уютный двор. Одна часть дома выходит на засаженный деревьями участок, а другая — на собственный сад.

"Теперь у меня во дворе есть лес, а с другой стороны — сад с розами и малиной", — рассказала Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною переїхали у новий дім - фото
Екатерина Остапчук показала двор. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Напомним, звезда "МастерШеф" похвасталась своей квартирой и рассказала, сколько потратила на ремонт.

А также во время обстрела Киева россияне уничтожили студию, где снимали клипы украинские звезды.

Владимир Остапчук украинские звезды звездная пара Екатерина Полтавская переезд
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00:18 Удар по Киеву – на место в Шевченковском районе не пускали СМИ

00:02 Как КГГА "легализует" веревочные аттракционы — наше расследование

12 июля

23:58 В "Охматдете" под атакой детям пересадили органы 4-летнего донора

23:30 В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины

23:30 РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия

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