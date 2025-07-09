Валерія Матрохіна з МастерШеф показала квартиру в Ірпені — яка вартість ремонту

Валерія Матрохіна. Фото: instagram.com/valeria.matrokhina

Переможниця 12 сезону проєкту "МастерШеф" Валерія Матрохіна показала шанувальникам свою квартиру. Кулінарна блогерка розсекретила суму, у яку їй обійшовся ремонт нової оселі.

Знаменитість провела румтур в Instagram.

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Валерія Матрохіна показала ремонт у новій квартирі

У липні минулого року Валерія зі своїм нареченим почали облаштовувати власне житло. Пара придбала двокімнатну квартиру 45 кв. м в Ірпені.

У своєму блогу переможниця кулінарного шоу час від часу розповідала підписникам про етапи ремонту, і ось нарешті показала фінальний результат.

Головною кімнатою у квартирі Валерія назвала кухню-вітальню. Пара облаштувала затишний куточок з диваном та телевізором, а також зручну зону кухні, яка обійшлася у 200 тисяч гривень. До слова, напроти робочої поверхні Валерія захотіла зробити дзеркало, щоб бачити себе у процесі готування.

У спальні пара зробила велике та зручне ліжко, а також простору гардеробну.

За словами Валерії, ремонт оселі — разом із меблями та технікою — обійшовся їм із нареченим у 22 тисячі доларів.

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