Валерия Матрохина из МастерШеф показала квартиру в Ирпене — какова стоимость ремонта

Валерия Матрохина. Фото: instagram.com/valeria.matrokhina

Победительница 12 сезона проекта "МастерШеф" Валерия Матрохина показала поклонникам свою квартиру. Кулинарный блогер рассекретила сумму, в которую ей обошелся ремонт нового жилья.

Знаменитость провела румтур в Instagram.

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В июле прошлого года Валерия со своим женихом начали обустраивать собственное жилье. Пара приобрела двухкомнатную квартиру 45 кв. м в Ирпене.

В своем блоге победительница кулинарного шоу время от времени рассказывала подписчикам об этапах ремонта, и вот наконец показала финальный результат.

Главной комнатой в квартире Валерия назвала кухню-гостиную. Пара обустроила уютный уголок с диваном и телевизором, а также удобную зону кухни, которая обошлась в 200 тысяч гривен. К слову, напротив рабочей поверхности Валерия захотела сделать зеркало, чтобы видеть себя в процессе готовки.

В спальне пара сделала большую и удобную кровать, а также просторную гардеробную.

По словам Валерии, ремонт дома — вместе с мебелью и техникой — обошелся им с женихом в 22 тысячи долларов.

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