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Донька Стінга зіграла розкішне весілля в Італії

16 липня 2025 16:31
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Донька Стінга вийшла заміж — фото з розкішного весілля в Італії
Фуксія Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Донька британського співака Стінга — Фуксія Кейт Самнер —  вдруге вийшла заміж. Акторка зіграла розкішне весілля зі своїм коханим, креативним директором у сфері мистецтва Максом Райтом.

Світлинами з щасливої події знаменитість поділилася в Instagram.

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Фуксія Кейт Самнер вийшла заміж

43-річна донька музиканта та її обранець влаштували грандіозне свято на Сицилії в Італії. Молодята вирішили провести цей важливий день в оточенні рідних та друзів.

Донька Стінга вийшла заміж - фото
Весілля Фуксія Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate

Звісно, на святі з'явився і Стінг зі своєю нинішньою дружиною та їхніми дітьми. А також підтримати Кейт у важливий день приїхала її мама Френсіс Томелті та старший брат Джо Самнер.

Розкішне свято молодята розділили на три дні. У перший день на гостей чекала вулична вечірка з музикою та фуршетом, а також вечірній похід до театру.

А ось вже на другий день відбулася урочиста церемонія. Кейт вийшла до вівтаря у пишній білій сукні під руку зі своїм батьком. Райт зустрів кохану у класичному сірому костюмі та білій сорочці і вони обмінялися обітницями. 

Стінг видав доньку заміж - фото
Стінг з донькою Фуксія Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate

Увесь час поруч із Кейт тако був її син Акір від попереднього шлюбу з бізнесменом Крісом Кантровіцом.

Фуксія Кейт Самнер вийшла заміж вдруге - фото
Фуксія Кейт Самнер з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/fuschiakate

Далі на гостей чекало святкове частування та грандіозний феєрверк у кінці вечірки.

А ось на третій день молодята та їхні близькі насолоджувалися пляжним відпочинком та барбекю. 

Раніше Наталку Денисенко запідозрили в новому романі з одруженим бізнесменом.

А також син Роднянського закрутив стосунки після розставання з Мішою Романовою.

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