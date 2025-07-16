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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Стинга сыграла роскошную свадьбу в Италии arrow

Дочь Стинга сыграла роскошную свадьбу в Италии

16 июля 2025 16:31
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Дочь Стинга вышла замуж — фото с роскошной свадьбы в Италии
Фуксия Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Дочь британского певца Стинга — Фуксия Кейт Самнер — во второй раз вышла замуж. Актриса сыграла роскошную свадьбу со своим возлюбленным, креативным директором в сфере искусства Максом Райтом.

Фотографиями со счастливого события знаменитость поделилась в Instagram.

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Фуксия Кейт Самнер вышла замуж

43-летняя дочь музыканта и ее избранник устроили грандиозный праздник на Сицилии в Италии. Молодожены решили провести этот важный день в окружении родных и друзей.

Донька Стінга вийшла заміж - фото
Свадьба Фуксии Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate

Конечно, на празднике появился и Стинг со своей нынешней женой и их детьми. А также поддержать Кейт в важный день приехала ее мама Фрэнсис Томелти и старший брат Джо Самнер.

Роскошный праздник молодожены разделили на три дня. В первый день гостей ждала уличная вечеринка с музыкой и фуршетом, а также вечерний поход в театр.

А вот уже на второй день состоялась торжественная церемония. Кейт вышла к алтарю в пышном белом платье под руку со своим отцом. Райт встретил любимую в классическом сером костюме и белой рубашке и они обменялись клятвами.

Стінг видав доньку заміж - фото
Стинг с дочерью Фуксия Кейт Самнер. Фото: instagram.com/fuschiakate

Все время рядом с Кейт тако был ее сын Акир от предыдущего брака с бизнесменом Крисом Кантровицом.

Фуксія Кейт Самнер вийшла заміж вдруге - фото
Фуксия Кейт Самнер с мужем и сыном. Фото: instagram.com/fuschiakate

Далее гостей ждало праздничное угощение и грандиозный фейерверк в конце вечеринки.

А вот на третий день молодожены и их близкие наслаждались пляжным отдыхом и барбекю.

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