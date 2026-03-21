Антитіла присвятили пісню загиблому пілоту на концерті шоу "Вдома"

Шоу "Вдома" гурту Антитіла у Києві. Фото: пресслужба гурту

У п'ятницю, 20 березня, український гурт Антитіла відіграв свій перший з трьох концертів шоу "Вдома". Виступ відбувся у Києві у Палаці спорту. Під час концерту гурт присвятив пісню українському льотчику Олексію Месю з позивним Moonfish, який загинув під час бойового завдання.

Про це інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Виступ гурту Антитіла у Києві 20 березня. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Києві відбувся виступ гурту "Антитіла" у межах шоу "Вдома"

Отже, вчора, 20 березня, у столичному Палаці спорту гурт Антитіла відіграв перший із трьох запланованих концертів шоу "Вдома". Саме виступи в Києві стали фінальною точкою масштабного туру Україною, який охопив майже чотири десятки міст.

Вечір розпочався з короткого стендап-виступу Максима Вишинського — цей формат уже став впізнаваною частиною концертів туру та отримав теплий відгук у публіки.

Концерт гурту Антитіла у Києві 20 березня. Фото: пресслужба гурту

Після цього музиканти з’явилися на світлових вежах, задавши тон усьому шоу. Візуальна складова була продумана до деталей — складна сценографія, десятки екранів у вигляді кубів і сотні синхронізованих світлових приладів створювали ефект масштабного європейського перформансу.

Під час концерту пролунали як добре знайомі хіти гурту Антитіла, що давно стали близькими для тисяч українців, так і композиції, які рідко виконуються наживо.

Перший концерт шоу "Вдома" гурту Антитіла. Фото: пресслужба гурту

Особливо емоційною стала частина концерту з піснею "Ти сама та". Її присвятили історії кохання Юлії Месь та її чоловіка — Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним Moonfish. Він служив у Повітряних силах, брав участь у бойових операціях і долучився до процесу отримання Україною винищувачів F-16. Життя військового обірвалося 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Під час виконання цієї пісні на екранах з’явилися особисті архівні відео пари.

Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя. Фото: пресслужба гурту

Як пояснив фронтмен гурту Тарас Тополя, ця історія додала пісні нового звучання і сенсу, тому рішення поділитися нею зі сцени було очевидним.

Нагадаємо, що гурт Антитіла розкрив подробиці шоу "Вдома". Артисти заявляли, що це не просто концерт, а масштабне дійство, яке стане фіналом їхнього туру Україною.

Нещодавно гурт Антитіла дав концерт у Білій Церкві в складних технічних умовах під час туру "Вдома". Незадовго до виступу через перепад напруги було пошкоджено значну частину звукового та світлового обладнання. Попри це, музиканти все ж вийшли на сцену і провели концерт.

Раніше фронтмен Антитіл Тарас Тополя заявив, що відкладений концерт у тимчасово окупованому Криму все ж відбудеться, а придбані раніше квитки залишаються дійсними. За його словами, у майбутньому також планують відновити продаж. Частину коштів із квитків уже спрямували на підтримку підрозділів ГУР.