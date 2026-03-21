Антитіла присвятили пісню загиблому пілоту на концерті шоу "Вдома"
У п'ятницю, 20 березня, український гурт Антитіла відіграв свій перший з трьох концертів шоу "Вдома". Виступ відбувся у Києві у Палаці спорту. Під час концерту гурт присвятив пісню українському льотчику Олексію Месю з позивним Moonfish, який загинув під час бойового завдання.
Про це інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.
Отже, вчора, 20 березня, у столичному Палаці спорту гурт Антитіла відіграв перший із трьох запланованих концертів шоу "Вдома". Саме виступи в Києві стали фінальною точкою масштабного туру Україною, який охопив майже чотири десятки міст.
Вечір розпочався з короткого стендап-виступу Максима Вишинського — цей формат уже став впізнаваною частиною концертів туру та отримав теплий відгук у публіки.
Після цього музиканти з’явилися на світлових вежах, задавши тон усьому шоу. Візуальна складова була продумана до деталей — складна сценографія, десятки екранів у вигляді кубів і сотні синхронізованих світлових приладів створювали ефект масштабного європейського перформансу.
Під час концерту пролунали як добре знайомі хіти гурту Антитіла, що давно стали близькими для тисяч українців, так і композиції, які рідко виконуються наживо.
Особливо емоційною стала частина концерту з піснею "Ти сама та". Її присвятили історії кохання Юлії Месь та її чоловіка — Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним Moonfish. Він служив у Повітряних силах, брав участь у бойових операціях і долучився до процесу отримання Україною винищувачів F-16. Життя військового обірвалося 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.
Під час виконання цієї пісні на екранах з’явилися особисті архівні відео пари.
Як пояснив фронтмен гурту Тарас Тополя, ця історія додала пісні нового звучання і сенсу, тому рішення поділитися нею зі сцени було очевидним.
Нагадаємо, що гурт Антитіла розкрив подробиці шоу "Вдома". Артисти заявляли, що це не просто концерт, а масштабне дійство, яке стане фіналом їхнього туру Україною.
Нещодавно гурт Антитіла дав концерт у Білій Церкві в складних технічних умовах під час туру "Вдома". Незадовго до виступу через перепад напруги було пошкоджено значну частину звукового та світлового обладнання. Попри це, музиканти все ж вийшли на сцену і провели концерт.
Раніше фронтмен Антитіл Тарас Тополя заявив, що відкладений концерт у тимчасово окупованому Криму все ж відбудеться, а придбані раніше квитки залишаються дійсними. За його словами, у майбутньому також планують відновити продаж. Частину коштів із квитків уже спрямували на підтримку підрозділів ГУР.
Читайте Новини.LIVE!