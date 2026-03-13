Головна Шоу-бізнес Заінтригували: гурт АНТИТІЛА розсекретили, що готують до шоу "Вдома"

Заінтригували: гурт АНТИТІЛА розсекретили, що готують до шоу "Вдома"

Дата публікації: 13 березня 2026 20:19
Концерт гурту "Антитіла". Фото: пресслужба

АНТИТІЛА показали перші кадри майбутнього шоу "Вдома" у Палаці спорту — і це буде більше, ніж концерт.

АНТИТІЛА поділилися відео, де розкрили перші деталі шоу "Вдома" у столичному палаці спорту. Рівно місяць відділяє шанувальників гурту  від трьох концертів, що відбудуться 20, 21, 22 березня. 

Ці три шоу стануть завершальним акордом у всеукраїнському турі "Вдома", який охопив майже 40 міст і пройшов з аншлагами.

Група вперше показала проєкт сцени — великоформатну багаторівневу конструкцію у формі ключа. Підготовка до шоу "Вдома" триває майже рік.

Концерт гурту "Антитіла" відбудеться у Палаці Спорту. Фото: пресслужба
Виступ "Антитіла". Фото: пресслужба

Режисери шоу і команда гурту працюють над сценографією із задіянням десятків LED-площин з екранами, щоб досягнути 360° візуального ефекту. Буде створений простір навколо артистів, що постійно трансформуватиметься під час виступу, а також буде задіяна велика кількість спецефектів. АНТИТІЛА обіцяють вразити!

Для реалізації постановки до Києва везуть світлове обладнання з Європи, яке використовується в шоу світових зірок. Окремий акцент команда робить на аналоговому звуку. Це рішення, що контрастує з цифровим стандартом сучасної індустрії в Україні. АНТИТІЛА хочуть, щоб глядачі відчули звучання музики в Палаці  спорту так, як, вони звикли чути у своїх навушниках або вдома на аудіосистемах. 

Проте з живою енергією музикантів на сцені. Для цього всі аналогові прилади зі студії звукозапису гурту Антитіла перемістять  у палац спорту а також посилять додатковим обладнанням з Європи, все заради студійної якості звуку, але на повністю live-show.

У Палаці Спорту відбудеться концерт "Антитіла". Фото: пресслужба
Тарас Тополя. Фото: пресслужба

Стати режисерами шоу "Вдома" музиканти запросили Павла Закревського та Маріамі Погребинську — представників нового покоління українських постановників, які працюють із масштабними live-форматами та сучасною сценографією.

"Можна сказати, що ми готувалися до цих концертів в Палаці спорту все життя гурту. Я не скажу, що це наша остання точка, але на цю мить це саме так. АНТИТІЛА довго готувалися. Багато поїздили світом. 

Ми були на великих шоу, на масштабних концертах, спостерігали й спілкувалися з артистами світового рівня та виступали з ними. Ми переймали досвід у них. Для того, щоб зробити теж саме тут — в себе вдома.

Ми дуже скрупульозно підходимо до звуку, і не зважаючи на дуже специфічну акустику в Палац спорту, обіцяємо, що звук буде особливим. Тому що, ми підходимо до цього по особливому", — ділиться Тарас Тополя, лідер гурту АНТИТІЛА.

Шоу "Вдома" — це три вечори, де будуть пісні за 18 років, історії й моменти, які стали частиною життя мільйонів слухачів, і просто всі свої — вдома.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
