Заинтриговали: группа АНТИТІЛА рассекретили, что готовят к шоу "Вдома"

Концерт группы "Антитела". Фото: пресс-служба

АНТИТІЛА показали первые кадры будущего шоу "Вдома" во Дворце спорта — и это будет больше, чем концерт.

АНТИТІЛА поделились видео, где раскрыли первые детали шоу "Вдома" в столичном дворце спорта. Ровно месяц отделяет поклонников группы от трех концертов, которые состоятся 20, 21, 22 марта.

Эти три шоу станут завершающим аккордом во всеукраинском туре "Вдома", который охватил почти 40 городов и прошел с аншлагами.

Группа впервые показала проект сцены — крупноформатную многоуровневую конструкцию в форме ключа. Подготовка к шоу "Вдома" длится почти год.

Выступление "Антитела". Фото: пресс-служба

Режиссеры шоу и команда группы работают над сценографией с задействованием десятков LED-плоскостей с экранами, чтобы достичь 360° визуального эффекта. Будет создано пространство вокруг артистов, которое будет постоянно трансформироваться во время выступления, а также будет задействовано большое количество спецэффектов. АНТИТЕЛА обещают поразить!

Для реализации постановки в Киев везут световое оборудование из Европы, которое используется в шоу мировых звезд. Отдельный акцент команда делает на аналоговом звуке. Это решение, контрастирующее с цифровым стандартом современной индустрии в Украине. АНТИТЕЛА хотят, чтобы зрители почувствовали звучание музыки во Дворце спорта так, как они привыкли слышать в своих наушниках или дома на аудиосистемах.

Однако с живой энергией музыкантов на сцене. Для этого все аналоговые приборы из студии звукозаписи группы Антитела переместят во дворец спорта а также усилят дополнительным оборудованием из Европы, все ради студийного качества звука, но на полностью live-show.

Тарас Тополя. Фото: пресс-служба

Стать режиссерами шоу "Вдома" музыканты пригласили Павла Закревского и Мариами Погребинскую — представителей нового поколения украинских постановщиков, которые работают с масштабными live-форматами и современной сценографией.

"Можно сказать, что мы готовились к этим концертам во Дворце спорта всю жизнь группы. Я не скажу, что это наша последняя точка, но на данный момент это именно так. АНТИТЕЛА долго готовились. Много поездили по миру.

Мы были на больших шоу, на масштабных концертах, наблюдали и общались с артистами мирового уровня и выступали с ними. Мы перенимали опыт у них. Для того, чтобы сделать тоже самое здесь — у себя дома.

Мы очень скрупулезно подходим к звуку, и несмотря на очень специфическую акустику во Дворце спорта, обещаем, что звук будет особенным. Потому что, мы подходим к этому по особому", — делится Тарас Тополя, лидер группы АНТИТИЛА.

Шоу "Вдома" — это три вечера, где будут песни за 18 лет, истории и моменты, которые стали частью жизни миллионов слушателей, и просто все свои — дома.