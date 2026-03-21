Антитела посвятили песню погибшему пилоту на концерте шоу "Вдома"

Шоу "Вдома" группы Антитела в Киеве.

В пятницу, 20 марта, украинская группа Антитела отыграла свой первый из трех концертов шоу "Вдома". Выступление состоялось в Киеве во Дворце спорта. Во время концерта группа посвятила песню украинскому летчику Алексею Месю с позывным Moonfish, который погиб во время боевого задания.

Об этом информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Выступление группы Антитела в Киеве 20 марта.

Итак, вчера, 20 марта, в столичном Дворце спорта группа Антитела сыграла первый из трех запланированных концертов шоу "Вдома". Именно выступления в Киеве стали финальной точкой масштабного тура по Украине, который охватил почти четыре десятка городов.

Вечер начался с короткого стендап-выступления Максима Вышинского — этот формат уже стал узнаваемой частью концертов тура и получил теплый отклик у публики.

Концерт группы Антитела в Киеве 20 марта.

После этого музыканты появились на световых башнях, задав тон всему шоу. Визуальная составляющая была продумана до деталей — сложная сценография, десятки экранов в виде кубов и сотни синхронизированных световых приборов создавали эффект масштабного европейского перформанса.

Во время концерта прозвучали как хорошо знакомые хиты группы Антитела, давно ставшие близкими для тысяч украинцев, так и композиции, которые редко исполняются вживую.

Первый концерт шоу "Вдома" группы Антитела.

Особенно эмоциональной стала часть концерта с песней "Ты сама та". Ее посвятили истории любви Юлии Месь и ее мужа — Героя Украины, военного летчика Алексея Меся с позывным Moonfish. Он служил в Воздушных силах, участвовал в боевых операциях и присоединился к процессу получения Украиной истребителей F-16. Жизнь военного оборвалась 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.

Во время исполнения этой песни на экранах появились личные архивные видео пары.

Солист группы Антитела Тарас Тополя.

Как пояснил фронтмен группы Тарас Тополя, эта история придала песне новое звучание и смысл, поэтому решение поделиться ею со сцены было очевидным.

Напомним, что группа Антитела раскрыла подробности шоу "Вдома". Артисты заявляли, что это не просто концерт, а масштабное действо, которое станет финалом их тура по Украине.

Недавно группа Антитела дала концерт в Белой Церкви в сложных технических условиях во время тура "Вдома". Незадолго до выступления из-за перепада напряжения была повреждена значительная часть звукового и светового оборудования. Несмотря на это, музыканты все же вышли на сцену и провели концерт.

Ранее фронтмен Антител Тарас Тополя заявил, что отложенный концерт во временно оккупированном Крыму все же состоится, а приобретенные ранее билеты остаются действительными. По его словам, в будущем также планируют возобновить продажу. Часть средств с билетов уже направили на поддержку подразделений ГУР.