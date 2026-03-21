Антитела посвятили песню погибшему пилоту на концерте шоу "Вдома"

Антитела посвятили песню погибшему пилоту на концерте шоу "Вдома"

Дата публикации 21 марта 2026 16:58
Шоу "Вдома" группы Антитела в Киеве. Фото: пресс-служба группы
Ключевые моменты В Киеве состоялось выступление группы "Антитела" в рамках шоу "Вдома"

В пятницу, 20 марта, украинская группа Антитела отыграла свой первый из трех концертов шоу "Вдома". Выступление состоялось в Киеве во Дворце спорта. Во время концерта группа посвятила песню украинскому летчику Алексею Месю с позывным Moonfish, который погиб во время боевого задания.

Об этом информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Выступление группы Антитела в Киеве 20 марта. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Итак, вчера, 20 марта, в столичном Дворце спорта группа Антитела сыграла первый из трех запланированных концертов шоу "Вдома". Именно выступления в Киеве стали финальной точкой масштабного тура по Украине, который охватил почти четыре десятка городов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечер начался с короткого стендап-выступления Максима Вышинского — этот формат уже стал узнаваемой частью концертов тура и получил теплый отклик у публики.

Концерт группы Антитела в Киеве 20 марта. Фото: пресс-служба группы

После этого музыканты появились на световых башнях, задав тон всему шоу. Визуальная составляющая была продумана до деталей — сложная сценография, десятки экранов в виде кубов и сотни синхронизированных световых приборов создавали эффект масштабного европейского перформанса.

Во время концерта прозвучали как хорошо знакомые хиты группы Антитела, давно ставшие близкими для тысяч украинцев, так и композиции, которые редко исполняются вживую.

Первый концерт шоу "Вдома" группы Антитела. Фото: пресс-служба группы

Особенно эмоциональной стала часть концерта с песней "Ты сама та". Ее посвятили истории любви Юлии Месь и ее мужа — Героя Украины, военного летчика Алексея Меся с позывным Moonfish. Он служил в Воздушных силах, участвовал в боевых операциях и присоединился к процессу получения Украиной истребителей F-16. Жизнь военного оборвалась 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.

Во время исполнения этой песни на экранах появились личные архивные видео пары.

Солист группы Антитела Тарас Тополя. Фото: пресс-служба группы

Как пояснил фронтмен группы Тарас Тополя, эта история придала песне новое звучание и смысл, поэтому решение поделиться ею со сцены было очевидным.

Напомним, что группа Антитела раскрыла подробности шоу "Вдома". Артисты заявляли, что это не просто концерт, а масштабное действо, которое станет финалом их тура по Украине.

Недавно группа Антитела дала концерт в Белой Церкви в сложных технических условиях во время тура "Вдома". Незадолго до выступления из-за перепада напряжения была повреждена значительная часть звукового и светового оборудования. Несмотря на это, музыканты все же вышли на сцену и провели концерт.

Ранее фронтмен Антител Тарас Тополя заявил, что отложенный концерт во временно оккупированном Крыму все же состоится, а приобретенные ранее билеты остаются действительными. По его словам, в будущем также планируют возобновить продажу. Часть средств с билетов уже направили на поддержку подразделений ГУР.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
