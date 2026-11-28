Зйомки кліпу "Санаторій". Фото: пресслужба команди

Гурт Антитіла представив нову пісню та кліп "Санаторій". Режисером відеороботи став Інді Хайт. Це перша співпраця колективу з ним. Разом із другою режисеркою Лізою Бібіковою вони створили іронічну історію про незвичайний санаторій, куди потрапляють люди, які втомилися від усього, що відбувається навколо.

Яку історію розповідає кліп "Санаторій"

На гостей закладу чекає особлива оздоровча програма: молочні ванни з ефектом радикального омолодження, капустяні компреси та сеанси глибокого занурення у світ цвірінькання цвіркунів. У цьому місці навіть найсміливіші уявлення про оздоровлення набувають нового значення.

Реклама

Процес зйомки кліпу "Санаторій". Фото: пресслужба гурту

Зйомки проходили на території Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" на Чернігівщині. Історична архітектура та простір заповідника стали декораціями для візуально виразної, дещо сюрреалістичної історії, у якій іронія поєднується зі знайомими багатьом переживаннями.

"Майже п’ять років тому життя всіх безповоротно змінилося. Антитіла пішли на фронт, а після були місяці й роки під обстрілами, без світла і води.

Раптом ловив себе на бажанні: от би нам усім, усьому народу, зараз у якийсь санаторій — вимкнути війну, полікувати душу, поремонтувати тіло. Хоча б днів на десять, подалі від усього, що несеться. Хоча б виспатися. Гадаю, багато хто сьогодні хоче приблизно того самого. Трохи тиші, спокою і надії.

Так я й написав текст пісні "Санаторій". Ми звикли не показувати власного виснаження, бо кому зараз легко? Всім так само важко, особливо тим, хто на фронті. Але коли з очей уже ледь світить, бажання вимкнути тривогу, виспатися і поремонтувати себе стає дедалі сильнішим. У пісні багато іронії, все як ми в Антитіла любимо. Але за нею завжди криється щось серйозне. В останньому куплеті йдеться про наші ночі під обстрілами, про бажання не чути вибухів і хоча б іноді засинати так, як у дитинстві", — розповів Тарас Тополя.

Читайте також:

Режисер Інді Хайт на зйомках кліпу. Фото: пресслужба гурту

За музичним звучанням "Санаторій" — це мелодійний поп-рок із легким танцювальним ритмом, живими барабанами, басом, акустичними гітарами та електронними синтезаторами. Легкий вокал, динамічні куплети й мелодійний приспів контрастують з іронічним текстом, за яким прихована значно глибша тема. Ідея композиції вже знаходить відгук у соцмережах. У TikTok набирає популярності флешмоб під звук нової пісні Антитіла: користувачі публікують відео про власну втому та показують, куди хотіли б поїхати відпочити, якби могли хоча б ненадовго відключитися від усього.

Кадр із музичного кліпу українського гурту "Антитіла" на пісню "Санаторій". Фото: пресслужба гурту

Гурт вирішив не обмежуватися музичною терапією та оголосив розіграш путівки до санаторію. Один із шанувальників може отримати можливість вирушити на довгоочікуване перезавантаження. "Санаторій" уже отримав перші позитивні відгуки слухачів наживо. Під час осіннього туру "Вдома 2.0" Україною Антитіла виконували нову композицію ще до офіційного релізу, і вона сподобалася концертній аудиторії.

​Кадр із музичного кліпу на пісню "Санаторій". Фото: пресслужба гурту

Символічно, що саме в день прем’єри "Санаторію" Антитіла зіграють фінальний виступ масштабного концертного циклу "Вдома" та "Вдома 2.0", який охопив десятки українських міст. Після його завершення колектив візьме концертну паузу в Україні. Наступний етап діяльності у 2027 році — міжнародні тури Австралією, містами Європи та США з благодійною метою на підтримку ГУР.

Як повідомляли Новини.LIVE, гурт "Без обмежень" випустив пісню "Лейла", яка має стати головним саундтреком до фільму "ГУР. Код "Сікора"" режисера Ахтема Сеітаблаєва. До створення кліпу долучилися сам Ахтем Сеітаблаєв та українська акторка Анастасія Цимбалару. Відео розповідає історію кохання, що поєднує спогади про молодість із сучасністю.

Раніше ми писали, що Макс Барських анонсував вихід альбому "Не кажи нікому", до якого увійде дев’ять треків. Реліз платівки запланований на 4 грудня. Також артист оголосив про додатковий концерт у Києві, який відбудеться 10 грудня у Stereo Plaza та стане завершальною музичною подією його концертного року.