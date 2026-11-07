Гурт "Без обмежень". Фото: пресслужба

Гурт "Без обмежень" представив нову пісню "Лейла" та кліп за участю українських акторів Ахтема Сеітаблаєва й Анастасії Цимбалару. Композиція має стати головним саундтреком до фільму "ГУР. Код "Сікора"" режисера Ахтема Сеітаблаєва. Відеоробота розповідає історію кохання, у якій спогади про молодість переплітаються із сучасністю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу гурту "Без обмежень".

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Процес знімання кліпу на трек "Лейла". Фото: пресслужба

Як створювали пісню "Лейла"

Нова композиція гурту поєднує чуттєву лірику та кінематографічну атмосферу. За словами лідера "Без обмежень" Сергія Танчинця, пісня має особистий характер, однак кожен слухач може знайти в ній власні сенси та життєві асоціації. Музикант не хоче пояснювати її зміст, адже прагне, щоб люди самостійно відчули настрій композиції.

"Це романтична й особиста пісня. Водночас у кожного слухача буде своя історія та життєва асоціація. Тому не хочеться багато пояснювати. Хочеться, щоб кожен послухав і відчув своє", — зазначив Сергій Танчинець.

Анастасія Цимбалару під час знімання кліпу. Фото: пресслужба

Робота над "Лейлою" тривала довше, ніж планувалося. Понад рік гурт не випускав нових пісень, оскільки музиканти не могли знайти слова, які б передавали потрібні відчуття. Згодом композиція поступово набула свого звучання, а останні рядки Танчинець написав дорогою на фінальну сесію запису. Від завершення роботи над треком до його виходу минуло ще кілька місяців.

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Про цей процес розповів сам лідер гурту:

"Ми понад рік не випускали нових пісень, просто не знаходилися ті самі слова, якими хотілося передати певні відчуття. А потім усе почало складатися саме собою. Останні рядки я написав просто в машині, дорогою на фінальну сесію запису. Відтоді як "Лейла" була повністю готова, до її виходу минуло ще кілька місяців. Мабуть, просто чекала на свій час".

Ахтем Сеітаблаєв під час знімання кліпу "Лейла". Фото: пресслужба

Про що кліп на пісню "Лейла"

Разом із синглом гурт представив відеороботу, режисером якої став Влад Разіховський. Це вже його 13-та спільна робота з гуртом "Без обмежень". Головні ролі у кліпі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Анастасія Цимбалару.

В основі сюжету — спогади героя Сеітаблаєва про час, коли він і його кохана були молодими, безтурботними та закоханими. Пара насолоджується спільними моментами, бешкетує та живе теперішнім, не замислюючись про майбутнє.

Водночас глядач бачить героя через багато років. Він повертається до того самого мотелю та готельного номера, де кожна деталь інтер'єру нагадує йому про кохану. Минуле й теперішнє переплітаються у відеороботі завдяки візуальним паралелям.

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець. Фото: пресслужба

Сергій Танчинець пояснив, що команда не прагнула відтворити у кліпі всі події фільму. Натомість відеороботу задумали як самостійну історію, яка має певні спільні візуальні елементи з майбутньою стрічкою:

"Ми вирішили не робити кліп прямим переказом фільму чи відтворювати всі події його сюжету. Хотілося створити самостійну історію, яка матиме певні візуальні перегуки з фільмом, зокрема через кадри на старому телевізорі та присутність Ахтема Сеітаблаєва в кадрі".

Знімальний день тривав понад 12 годин. Спеціально для відеороботи художники декорацій побудували номер мотелю в стилі 90-х років у США.

Головну роль у фільмі та кліпі виконав Ахтем Сеітаблаєв — український актор і кінорежисер. Він розповів, що пісня одразу припала йому до душі та органічно поєдналася з історією стрічки. Тому пропозицію знятися у відеороботі актор прийняв без вагань.

Як пісня "Лейла" пов'язана з фільмом "ГУР. Код "Сікора"

Спочатку гурт працював над "Лейлою" як над самостійним музичним релізом, який не мав стосунку до фільму. Однак після того, як продюсери та режисер отримали готовий запис, виникла ідея співпраці. Згодом композиція вплинула навіть на сценарій стрічки: ім'я головної героїні змінили на Лейла.

Про те, як виник цей творчий зв'язок, розповів Сергій Танчинець:

"Після того, як продюсери та режисер фільму отримали запис готового треку — одразу стався метч. Вони навіть змінили ім'я головної героїні на Лейла. Значить, так воно й мало відбутись".

Генеральний продюсер фільму Андрій Ногін зазначив, що музика є емоційним доповненням кіноісторії, а творчість гурту відповідає настрою стрічки.

Фільм "ГУР. Код "Сікора"" зняв Ахтем Сеітаблаєв. Стрічку створено за підтримки ГУР МО України.

Анастасія Цимбалару під час знімання кліпу. Фото: пресслужба

Анастасія Цимбалару змінила образ заради кліпу

Головну жіночу роль у відеороботі виконала українська акторка Анастасія Цимбалару. Спеціально для зйомок вона кардинально змінила образ і з'явилася у кадрі брюнеткою.

Акторка пояснила, що темний колір волосся насправді близький до її натурального. Однак багато років тому для зйомок одного з проєктів її перефарбували у білявку, і саме до такого образу звикли глядачі. Тому повернення до попереднього амплуа стало для неї незвичним досвідом.

Цимбалару також розповіла, що гурт "Без обмежень" — один із її улюблених гуртів, а з його учасниками вона товаришує. Пісню "Лейла" акторка почула ще влітку, коли Сергій Танчинець та Юліана запропонували їй зіграти головну роль у кліпі.

Сергій Танчинець подякував усім акторам, які долучилися до зйомок, і відзначив їхнє перевтілення у персонажів. Загалом у кліпі задіяли трьох акторів. Роль молодого героя Ахтема виконав Павло Пашуткін, який, як і Сеітаблаєв, є чинним військовослужбовцем.

Музикант також розповів, що організувати знімання було непросто через щільний графік Анастасії Цимбалару та акустичний тур гурту Україною. За його словами, для реалізації задуму вдалося знайти лише один день, коли всі учасники могли долучитися до роботи.

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