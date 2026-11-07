Группа "Без обмежень". Фото: пресс-служба

Группа "Без обмежень" представила новую песню "Лейла" и клип с участием украинских актёров Ахтема Сеитаблаева и Анастасии Цимбалару. Композиция должна стать главным саундтреком к фильму "ГУР. Код "Сикора" режиссера Ахтема Сеитаблаева. Видеоработа рассказывает историю любви, в которой воспоминания о молодости переплетаются с современностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу группы "Без обмежень".

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Процесс съемок клипа на трек "Лейла". Фото: пресс-служба

Как создавали песню "Лейла"

Новая композиция группы сочетает в себе чувственную лирику и кинематографическую атмосферу. По словам лидера "Без обмежень" Сергея Танчинца, песня носит личный характер, однако каждый слушатель может найти в ней собственные смыслы и жизненные ассоциации. Музыкант не хочет объяснять её смысл, ведь стремится к тому, чтобы люди самостоятельно прочувствовали настроение композиции.

"Это романтическая и личная песня. В то же время у каждого слушателя будет своя история и жизненная ассоциация. Поэтому не хочется много объяснять. Хочется, чтобы каждый послушал и прочувствовал своё", — отметил Сергей Танчинец.

Анастасия Цимбалару во время съемок клипа. Фото: пресс-служба

Работа над "Лейлой" длилась дольше, чем планировалось. Более года группа не выпускала новых песен, поскольку музыканты не могли найти слова, которые бы передавали нужные ощущения. Впоследствии композиция постепенно обрела своё звучание, а последние строки Танчинец написал по дороге на финальную сессию записи. От завершения работы над треком до его выхода прошло ещё несколько месяцев.

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Об этом процессе рассказал сам лидер группы:

"Мы больше года не выпускали новых песен, просто не могли подобрать те самые слова, которыми хотелось передать определённые ощущения. А потом всё стало складываться само собой. Последние строки я написал прямо в машине, по дороге на финальную сессию записи. С того момента, как "Лейла" была полностью готова, до её выхода прошло ещё несколько месяцев. Наверное, она просто ждала своего часа".

Ахтем Сеитаблаев во время съемок клипа "Лейла". Фото: пресс-служба

О чем клип на песню "Лейла"

Вместе с синглом группа представила видеоклип, режиссером которого выступил Влад Разиховский. Это уже его 13-я совместная работа с группой "Без обмежень". Главные роли в клипе исполнили Ахтем Сеитаблаев и Анастасия Цимбалару.

В основе сюжета — воспоминания героя Сеитаблаева о временах, когда он и его возлюбленная были молодыми, беззаботными и влюбленными. Пара наслаждается совместными моментами, шалит и живет настоящим, не задумываясь о будущем.

В то же время зритель видит героя спустя много лет. Он возвращается в тот самый мотель и гостиничный номер, где каждая деталь интерьера напоминает ему о возлюбленной. Прошлое и настоящее переплетаются в видеоработе благодаря визуальным параллелям.

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец. Фото: пресс-служба

Сергей Танчинец пояснил, что команда не стремилась воссоздать в клипе все события фильма. Вместо этого видеоработу задумали как самостоятельную историю, которая имеет определенные общие визуальные элементы с будущей картиной:

"Мы решили не делать клип прямым пересказом фильма и не воспроизводить все события его сюжета. Хотелось создать самостоятельную историю, которая будет иметь определенные визуальные перекликания с фильмом, в частности благодаря кадрам на старом телевизоре и присутствию Ахтема Сеитаблаева в кадре".

Съемочный день длился более 12 часов. Специально для видеоработы художники-декораторы построили номер мотеля в стиле 90-х годов в США.

Главную роль в фильме и клипе исполнил Ахтем Сеитаблаев — украинский актёр и кинорежиссёр. Он рассказал, что песня сразу пришлась ему по душе и органично вписалась в сюжет фильма. Поэтому предложение сняться в клипе актер принял без колебаний.

Как песня "Лейла" связана с фильмом "ГУР. Код "Сикора"

Изначально группа работала над "Лейлой" как над самостоятельным музыкальным релизом, не имеющим отношения к фильму. Однако после того, как продюсеры и режиссёр получили готовую запись, возникла идея сотрудничества. Впоследствии композиция повлияла даже на сценарий картины: имя главной героини изменили на Лейла.

О том, как возникла эта творческая связь, рассказал Сергей Танчинец:

"После того как продюсеры и режиссёр фильма получили запись готового трека — сразу произошло взаимопонимание. Они даже изменили имя главной героини на Лейла. Значит, так оно и должно было произойти".

Генеральный продюсер фильма Андрей Ногин отметил, что музыка является эмоциональным дополнением к киноистории, а творчество группы соответствует настроению картины.

Фильм "ГУР. Код "Сикора" снял Ахтем Сеитаблаев. Лента создана при поддержке ГУР МО Украины.

Анастасия Цимбалару во время съемок клипа. Фото: пресс-служба

Анастасия Цимбалару сменила образ ради клипа

Главную женскую роль в видеоролике исполнила украинская актриса Анастасия Цимбалару. Специально для съемок она кардинально изменила образ и появилась в кадре брюнеткой.

Актриса пояснила, что тёмный цвет волос на самом деле близок к её натуральному. Однако много лет назад для съемок одного из проектов ее перекрасили в блондинку, и именно к такому образу привыкли зрители. Поэтому возвращение к прежнему амплуа стало для нее необычным опытом.

Цимбалару также рассказала, что группа "Без обмежень" — одна из её любимых групп, а с её участниками она дружит. Песню "Лейла" актриса услышала ещё летом, когда Сергей Танчинец и Юлиана предложили ей сыграть главную роль в клипе.

Сергей Танчинец поблагодарил всех актеров, принявших участие в съемках, и отметил их перевоплощение в персонажей. Всего в клипе задействовали трех актеров. Роль молодого героя Ахтема исполнил Павел Пашуткин, который, как и Сеитаблаев, является действующим военнослужащим.

Музыкант также рассказал, что организовать съемки было непросто из-за плотного графика Анастасии Цимбалару и акустического тура группы по Украине. По его словам, для реализации замысла удалось найти лишь один день, когда все участники могли присоединиться к работе.

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