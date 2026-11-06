Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Шоу-бизнес Макс Барских и Алан Бадоев прекращают сотрудничество после 18 лет совместной работы

Макс Барских и Алан Бадоев прекращают сотрудничество после 18 лет совместной работы

Ua ru
6 ноября 2026 11:26
Эксклюзивно в программе «Фабрика звёзд» на SWEET TV: Макс Барских и Алан Бадоев прекращают сотрудничество после 18 лет совместной работы Фото: SWEET.TV
Обложка трека «Не вовремя». Фото: Макс Барских

Об окончании одного из самых успешных творческих тандемов украинского шоу-бизнеса артист и режиссёр объявили во время восьмого прайм-тайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвящённого творчеству Макса Барских.

История заканчивается там, где когда-то всё начиналось. Спустя 18 лет после знакомства на «Фабрике звёзд» Макс Барских и Алан Бадоев объявили о завершении многолетнего творческого сотрудничества, которое стало определяющим для карьеры артиста и подарило украинской музыкальной индустрии десятки хитов и знаковых видеоработ.

Реклама

АЛАН БАДОЕВ: "Друзья, на этой "Фабрике звёзд" многое происходит впервые. Мы впервые собрали артистов, которые сами пишут себе песни. Для нас это было принципиально важно. Мы не искали исполнителей, которые идеально попадают в ноты, ведь этому можно научиться. Прежде всего мы искали харизматичных личностей, способных чувствовать свою публику и устанавливать с ней особую связь.

Именно это я увидел в Максе ровно 18 лет назад, на "Фабрике звёзд 2". И я очень горжусь тем, что тогда мне удалось почувствовать в этом юноше что-то особенное, увидеть его индивидуальность и потенциал.

Сегодня я хочу научить наших конкурсантов ещё одному важному навыку — искренне, с любовью говорить "спасибо" и "до свидания".

Читайте также:

Так сложилось, что именно в этом году, спустя 18 лет, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли довольно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью", — комментирует режиссёр.

МАКС БАРСКИХ: "Когда я сомневался в себе, ты всегда находил слова, которые вдохновляли меня, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом — это настоящая школа, целый университет, который мне посчастливилось пройти.

Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая творческая пауза. Хочу посвятить время себе, отдохнуть и восстановить силы. Думаю, эта пауза продлится не менее года", — резюмировал музыкант.

Символическим завершением их совместной творческой истории станет финальное шоу "Сегодня имеет смысл" в киевском Дворце "Украина", которое запланировано на 8 декабря.

Именно эта концертная программа, созданная под руководством Алана Бадоева, станет последней совместной работой артиста и режиссёра, подведя итоги 18 лет их творческого партнёрства.

Помимо резонансного заявления, во время прайм-тайма Макс Барских впервые представил новый сингл «Не вовремя» из будущего украиноязычного альбома, релиз которого запланирован на конец года.

"Не вовремя" открывает вторую часть будущего альбома, знаменуя переход к новому музыкальному настроению. На смену ритмичному фанковому звучанию приходит атмосферная электроника, продолжающая эстетику сингла "Человек для меня". Голос Барских почти растворяется в многослойном звуковом пространстве, формируя новую музыкальную атмосферу.

ВИДЕО "НЕ ВОВРЕМЯ":

БИЛЕТЫ НА ШОУ В ДВОРЦЕ "УКРАИНА": https://max-barskih.com/

Алан Бадоев Макс Барских шоу-бизнес "Фабрика звезд"
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации