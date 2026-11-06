Обложка трека «Не вовремя». Фото: Макс Барских

Об окончании одного из самых успешных творческих тандемов украинского шоу-бизнеса артист и режиссёр объявили во время восьмого прайм-тайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвящённого творчеству Макса Барских.

История заканчивается там, где когда-то всё начиналось. Спустя 18 лет после знакомства на «Фабрике звёзд» Макс Барских и Алан Бадоев объявили о завершении многолетнего творческого сотрудничества, которое стало определяющим для карьеры артиста и подарило украинской музыкальной индустрии десятки хитов и знаковых видеоработ.

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АЛАН БАДОЕВ: "Друзья, на этой "Фабрике звёзд" многое происходит впервые. Мы впервые собрали артистов, которые сами пишут себе песни. Для нас это было принципиально важно. Мы не искали исполнителей, которые идеально попадают в ноты, ведь этому можно научиться. Прежде всего мы искали харизматичных личностей, способных чувствовать свою публику и устанавливать с ней особую связь.

Именно это я увидел в Максе ровно 18 лет назад, на "Фабрике звёзд 2". И я очень горжусь тем, что тогда мне удалось почувствовать в этом юноше что-то особенное, увидеть его индивидуальность и потенциал.

Сегодня я хочу научить наших конкурсантов ещё одному важному навыку — искренне, с любовью говорить "спасибо" и "до свидания".

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Так сложилось, что именно в этом году, спустя 18 лет, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли довольно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью", — комментирует режиссёр.

МАКС БАРСКИХ: "Когда я сомневался в себе, ты всегда находил слова, которые вдохновляли меня, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом — это настоящая школа, целый университет, который мне посчастливилось пройти.

Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая творческая пауза. Хочу посвятить время себе, отдохнуть и восстановить силы. Думаю, эта пауза продлится не менее года", — резюмировал музыкант.

Символическим завершением их совместной творческой истории станет финальное шоу "Сегодня имеет смысл" в киевском Дворце "Украина", которое запланировано на 8 декабря.

Именно эта концертная программа, созданная под руководством Алана Бадоева, станет последней совместной работой артиста и режиссёра, подведя итоги 18 лет их творческого партнёрства.

Помимо резонансного заявления, во время прайм-тайма Макс Барских впервые представил новый сингл «Не вовремя» из будущего украиноязычного альбома, релиз которого запланирован на конец года.

"Не вовремя" открывает вторую часть будущего альбома, знаменуя переход к новому музыкальному настроению. На смену ритмичному фанковому звучанию приходит атмосферная электроника, продолжающая эстетику сингла "Человек для меня". Голос Барских почти растворяется в многослойном звуковом пространстве, формируя новую музыкальную атмосферу.

ВИДЕО "НЕ ВОВРЕМЯ":

БИЛЕТЫ НА ШОУ В ДВОРЦЕ "УКРАИНА": https://max-barskih.com/