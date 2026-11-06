Макс Барських та Алан Бадоєв. Фото: SWEET.TV

Про завершення одного з найуспішніших творчих тандемів українського шоубізнесу артист і режисер оголосили під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV, присвяченого творчості Макса Барських.

Історія завершується там, де колись усе починалося. Через 18 років після знайомства на "Фабриці зірок" Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про завершення багаторічної творчої співпраці, яка стала визначальною для кар’єри артиста та подарувала українській музичній індустрії десятки хітів і знакових відеоробіт.

Реклама

АЛАН БАДОЄВ: "Друзі, на цій "Фабриці зірок" багато чого відбувається вперше. Ми вперше зібрали артистів, які самі пишуть собі пісні. Для нас це було принципово важливо. Ми не шукали виконавців, які ідеально потрапляють у ноти, адже цього можна навчитися. Передусім ми шукали харизматичних особистостей, здатних відчувати свою публіку та встановлювати з нею особливий зв’язок.

Саме це я побачив у Максі рівно 18 років тому, на "Фабриці зірок 2". І я дуже пишаюся тим, що тоді мені вдалося відчути в цьому юнакові щось особливе, побачити його індивідуальність і потенціал.

Сьогодні я хочу навчити наших конкурсантів ще одного важливого вміння — щиро, з любов’ю говорити "дякую" і "до побачення".

Читайте також:

Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю", — коментує режисер.

МАКС БАРСЬКИХ: "Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом — це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти.

Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік", — резюмував музикант.

Символічним завершенням їхньої спільної творчої історії стане фінальне шоу "Сьогодні має сенс" у київському Палаці "Україна", яке заплановане на 8 грудня.

Саме ця концертна програма, створена під керівництвом Алана Бадоєва, стане останньою спільною роботою артиста та режисера, підсумувавши 18 років їхнього творчого партнерства.

Окрім резонансної заяви, під час прайму Макс Барських уперше презентував новий сингл "Не вчасно" з майбутнього україномовного альбому, реліз якого запланований на кінець року.

"Не вчасно" відкриває другу частину майбутньої платівки, знаменуючи перехід до нового музичного настрою. На зміну ритмічному фанковому звучанню приходить атмосферна електроніка, що продовжує естетику синглу "Людина для мене". Голос Барських майже розчиняється в багатошаровому звуковому просторі, формуючи нову музичну атмосферу.

ВІДЕО "НЕ ВЧАСНО":

КВИТКИ НА ШОУ В ПАЛАЦІ "УКРАЇНА": https://max-barskih.com/