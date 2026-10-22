Певец KHAYAT. Фото: KHAYAT

Украинский артист KHAYAT представляет новый трек "Забери" — эмоциональную историю об отношениях, которые постепенно теряют свою целостность, оставляя после себя усталость и вопросы без ответов. Вместе с релизом артист представляет клип, визуально передающий состояние внутреннего опустошения, безразличия и эмоционального истощения.

"Забери" — это не столько о моменте расставания, сколько о состоянии, в котором человек оказывается задолго до него. Когда разговоры больше не помогают, попытки найти общий язык превращаются в замкнутый круг, а между двумя людьми постепенно исчезает пространство для близости. В этом состоянии сложно понять, что именно ты чувствуешь: любовь, обиду или усталость от постоянной борьбы за то, что когда-то казалось само собой разумеющимся.

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Певец KHAYAT. Фото: KHAYAT

"Эта песня "Забери" звучит как переломный момент, одновременно являясь обращением к другому человеку и попыткой освободиться от воспоминаний, боли и всего того, что продолжает удерживать тебя в прошлом", — говорит артист.

Песня ждала своего часа несколько лет и теперь выходит в свет, когда её эмоциональный смысл может прозвучать по-новому. Эта история не нуждается в объяснениях или искусственном драматизме, ведь состояние, о котором поет KHAYAT, знакомо каждому, кто хотя бы раз пытался спасти отношения ценой самого себя.

Музвидео продолжает эту эмоциональную линию. Его режиссером стала Анита Агамян.

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В клипе нет необходимости буквально иллюстрировать сюжет песни: главным становится ощущение внутренней пустоты, отстранённости и усталости, когда внешний мир продолжает двигаться, а внутри будто всё замерло. Это визуальное пространство, в котором равнодушие может оказаться не отсутствием чувств, а их избытком, с которым больше нет сил справляться.