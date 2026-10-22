Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Шоу-бізнес KHAYAT випускає новий трек "Забери": про емоційне виснаження та бажання відпустити минуле

KHAYAT випускає новий трек "Забери": про емоційне виснаження та бажання відпустити минуле

Ua ru
22 жовтня 2026 13:08
Український артист KHAYAT презентує новий трек Забери — емоційну історію про стосунки, які поступово втрачають свою цілісність, залишаючи після себе втому та запитання без відповідей.
Співак KHAYAT. Фото: KHAYAT

Український артист KHAYAT презентує новий трек "Забери" — емоційну історію про стосунки, які поступово втрачають свою цілісність, залишаючи після себе втому та запитання без відповідей. Разом із релізом артист представляє муд-відео, що візуально передає стан внутрішнього спустошення, байдужості та емоційного виснаження.

"Забери" — це не стільки про момент розставання, скільки про стан, у якому людина опиняється задовго до нього. Коли розмови більше не допомагають, спроби порозумітися перетворюються на замкнене коло, а між двома людьми поступово зникає простір для близькості. У цьому стані складно зрозуміти, що саме відчуваєш: любов, образу чи втому від постійної боротьби за те, що колись здавалося очевидним. 

Реклама
KHAYAT
Співак KHAYAT. Фото: KHAYAT

"Це "Забери" звучить на зламі, водночас як звернення до іншої людини та як спроба звільнитися від спогадів, болю й усього, що продовжує утримувати тебе в минулому", — говорить артист. 

Пісня чекала свого часу декілька років і тепер виходить у світ, коли його емоційний зміст може прозвучати по-новому. Це історія не потребує пояснень чи штучного драматизму, адже стан, про який співає KHAYAT, знайомий кожному, хто хоча б раз намагався врятувати стосунки ціною самого себе.

Муд-відео продовжує цю емоційну лінію. Його режисеркою стала Аніта Агамян. 

Читайте також:

У відео немає потреби буквально ілюструвати сюжет пісні: головним стає відчуття внутрішньої порожнечі, відстороненості та втоми, коли зовнішній світ продовжує рухатися, а всередині ніби все завмерло. Це візуальний простір, у якому байдужість може виявитися не відсутністю почуттів, а їхнім надлишком, із яким більше немає сил справлятися.

артисти шоу-бізнес співак KHAYAT
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації