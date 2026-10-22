Співак KHAYAT. Фото: KHAYAT

Український артист KHAYAT презентує новий трек "Забери" — емоційну історію про стосунки, які поступово втрачають свою цілісність, залишаючи після себе втому та запитання без відповідей. Разом із релізом артист представляє муд-відео, що візуально передає стан внутрішнього спустошення, байдужості та емоційного виснаження.

"Забери" — це не стільки про момент розставання, скільки про стан, у якому людина опиняється задовго до нього. Коли розмови більше не допомагають, спроби порозумітися перетворюються на замкнене коло, а між двома людьми поступово зникає простір для близькості. У цьому стані складно зрозуміти, що саме відчуваєш: любов, образу чи втому від постійної боротьби за те, що колись здавалося очевидним.

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Співак KHAYAT. Фото: KHAYAT

"Це "Забери" звучить на зламі, водночас як звернення до іншої людини та як спроба звільнитися від спогадів, болю й усього, що продовжує утримувати тебе в минулому", — говорить артист.

Пісня чекала свого часу декілька років і тепер виходить у світ, коли його емоційний зміст може прозвучати по-новому. Це історія не потребує пояснень чи штучного драматизму, адже стан, про який співає KHAYAT, знайомий кожному, хто хоча б раз намагався врятувати стосунки ціною самого себе.

Муд-відео продовжує цю емоційну лінію. Його режисеркою стала Аніта Агамян.

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У відео немає потреби буквально ілюструвати сюжет пісні: головним стає відчуття внутрішньої порожнечі, відстороненості та втоми, коли зовнішній світ продовжує рухатися, а всередині ніби все завмерло. Це візуальний простір, у якому байдужість може виявитися не відсутністю почуттів, а їхнім надлишком, із яким більше немає сил справлятися.