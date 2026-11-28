Съемки клипа "Санаторий". Фото: пресс-служба команды

Группа "Антитела" представила новую песню и клип "Санаторий". Режиссером видеоклипа выступил Инди Хайт. Это первое сотрудничество коллектива с ним. Вместе со второй режиссершей Лизой Бибиковой они создали ироничную историю о необычном санатории, куда попадают люди, уставшие от всего, что происходит вокруг.

Какую историю рассказывает клип "Санаторий"

Гостей заведения ждет особая оздоровительная программа: молочные ванны с эффектом радикального омоложения, капустные компрессы и сеансы глубокого погружения в мир стрекотания сверчков. В этом месте даже самые смелые представления об оздоровлении обретают новый смысл.

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Процесс съемок клипа "Санаторий". Фото: пресс-служба группы

Съемки проходили на территории Национального историко-культурного заповедника "Качановка" в Черниговской области. Историческая архитектура и пространство заповедника стали декорациями для визуально выразительной, несколько сюрреалистической истории, в которой ирония сочетается со знакомыми многим переживаниями.

"Почти пять лет назад жизнь всех безвозвратно изменилась. Антитела ушли на фронт, а после были месяцы и годы под обстрелами, без света и воды.

Вдруг ловил себя на мысли: вот бы нам всем, всему народу, сейчас в какой-нибудь санаторий — отключить войну, вылечить душу, поправить тело. Хотя бы на десять дней, подальше от всего, что несется. Хотя бы выспаться. Думаю, многие сегодня хотят примерно того же. Немного тишины, покоя и надежды.

Так я и написал текст песни "Санаторий". Мы привыкли не показывать собственное истощение, ведь кому сейчас легко? Всем одинаково тяжело, особенно тем, кто на фронте. Но когда глаза уже едва светятся, желание отключить тревогу, выспаться и восстановить силы становится всё сильнее. В песне много иронии, всё так, как мы в Антитела любим. Но за ней всегда скрывается что-то серьёзное. В последнем куплете речь идет о наших ночах под обстрелами, о желании не слышать взрывов и хотя бы иногда засыпать так, как в детстве", — рассказал Тарас Тополя.

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Режисер Инди Хайт на съемках клипа. Фото: пресс-служба группы

По музыкальному звучанию "Санаторий" — это мелодичный поп-рок с лёгким танцевальным ритмом, живыми барабанами, басом, акустическими гитарами и электронными синтезаторами. Легкий вокал, динамичные куплеты и мелодичный припев контрастируют с ироничным текстом, за которым скрыта гораздо более глубокая тема. Идея композиции уже находит отклик в соцсетях. В TikTok набирает популярность флешмоб под звуки новой песни группы Антитела: пользователи публикуют видео о своей усталости и показывают, куда хотели бы поехать отдохнуть, если бы могли хотя бы ненадолго отключиться от всего.

Кадр из музыкального клипа украинской группы Антитела на песню "Санаторий". Фото: пресс-служба группы

Группа решила не ограничиваться музыкальной терапией и объявила розыгрыш путевки в санаторий. Один из поклонников может получить возможность отправиться на долгожданную перезагрузку. "Санаторий" уже получил первые положительные отзывы слушателей вживую. Во время осеннего тура "Дома 2.0" по Украине Антитела исполняли новую композицию ещё до официального релиза, и она понравилась концертной аудитории.

​Кадр из музыкального клипа на песню "Санаторий". Фото: пресс-служба группы

Символично, что именно в день премьеры "Санатория" Антитела сыграют финальное выступление масштабного концертного цикла "Дома" и "Дома 2.0", который охватил десятки украинских городов. После его завершения коллектив возьмет концертную паузу в Украине. Следующий этап деятельности в 2027 году — международные туры по Австралии, городам Европы и США с благотворительной целью в поддержку ГУР.

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