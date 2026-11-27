Макс Барских. Фото: max-barskih.com

Макс Барских представил новый сингл «Сегодня имеет смысл» — девятый трек из грядущего альбома "Не говори никому", релиз которого запланирован на 4 декабря. Одновременно артист объявил о дополнительном концерте в Киеве: 10 декабря в Stereo Plaza состоится After Party Show, которое станет финальным музыкальным событием масштабного фестивального года и символическим завершением 18-летнего творческого сотрудничества певца с режиссером Аланом Бадоевым.

"Сегодня имеет смысл" — музыкальная рефлексия на украинскую реальность и своеобразное продолжение легендарного трека "Будет весна", но уже через призму опыта прожитых лет войны. В песне звучат тревоги, переживания и желания миллионов украинцев: "небо затянуто дымом, но рядом с тобой спокойно", "снова глушат сигнал в моем районе", "прожить эту ночь без плохих новостей".

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Макс Барских. Фото: max-barskih.com

В новой композиции Барских передает эмоциональное состояние страны на пороге очередной зимы, напоминая о ценности каждого момента, близости и поддержки друг друга.

Вживую песни из будущего альбома впервые прозвучат 2–3 декабря в львовском !FESTrepublic, а также 8–9 декабря в киевском Дворце "Украина". Оба столичных шоу были распроданы менее чем за 48 часов после начала продажи билетов. Из-за большого спроса и многочисленных просьб поклонников команда объявила ещё одну концертную дату — 10 декабря в Stereo Plaza.

After Party Show станет не повторением концертов во Дворце "Украина", а отдельной большой музыкальной вечеринкой с живыми музыкантами, собственной программой и звучанием. В этот вечер прозвучат лучшие хиты разных лет и новые песни из альбома "Не говори никому" — в оригинальных аранжировках, в отличие от специальных концертных версий, подготовленных для фестивального тура.

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"Этот год был особенным для нашей команды, поэтому и завершить его хочется по-особенному. Afterparty Show — это, прежде всего, объятия, тепло и музыка, которая нас объединяет. Для этого вечера мы специально подобрали мои хиты разных лет, которые прозвучат именно в оригинальных аранжировках. Хочется ещё больше объятий, ещё больше танцев. Afterparty Show — это сплошное тепло, которым мы будем делиться друг с другом", — комментирует Макс Барских.

По словам Алана Бадоева, этот вечер станет поводом собрать всех, кто на протяжении многих лет был частью общей творческой истории, поблагодарить друзей и партнеров и разделить с ними этот особенный момент.

"Макс Барских — это, конечно, не один человек. Это большая команда людей, которые на протяжении многих лет работают вместе, создавая всё то, что зритель видит и слышит. И в этот вечер нам хочется собрать всех, кто был частью этой истории, разделить с ними этот особенный момент, почувствовать тепло друг друга и просто сказать: "Спасибо" ", — отмечает Алан Бадоев.

Фестивальный тур "Сегодня имеет смысл", созданный Максом Барских и Аланом Бадоевым при поддержке Sense Bank и Mastercard, объединил концерты и фестивальное пространство, которое путешествовало вместе с артистом по городам Украины. Всего шоу посетили более 110 тысяч зрителей, а сам проект стал одним из самых масштабных концертных событий года в Украине. Его главная цель — поддержать людей, дать им возможность побыть вместе, отвлечься от новостей и почувствовать радость от музыки и общения.

Обложка нового альбома. Фото: max-barskih.com

After Party Show в Stereo Plaza станет символической точкой в совместной творческой истории Барских и Бадоева, а также благодарностью зрителям, друзьям и партнерам, которые были рядом на протяжении всего этого пути. Генеральные партнеры шоу — Sense Bank и Mastercard.

Важной частью инициативы остается благотворительная составляющая: с каждого купленного билета часть средств будет направлена на поддержку Gen Ukrainian — общественной организации, оказывающей психологическую помощь детям, пережившим травматический опыт.

Билеты: https://max-barskih.com/event-kyiv-10