Макс Барських випустить новий сингл і завершить концертний рік великим afterparty у Києві
Макс Барських презентував новий сингл "Сьогодні має сенс" — дев’ятий трек із майбутнього альбому "Не кажи нікому", реліз якого запланований на 4 грудня. Водночас артист оголосив про додатковий концерт у Києві: 10 грудня у Stereo Plaza відбудеться After Party Show, яке стане фінальною музичною подією масштабного фестивального року та символічним завершенням 18-річної творчої співпраці співака з режисером Аланом Бадоєвим.
"Сьогодні має сенс" — музична рефлексія на українську реальність і своєрідне продовження легендарного треку "Буде весна", але вже крізь призму досвіду прожитих років війни. У пісні звучать тривоги, переживання та бажання мільйонів українців: "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі", "прожити цю ніч без поганих новин".
Новою композицією Барських передає емоційний стан країни на порозі чергової зими, нагадуючи про цінність кожного моменту, близькості та підтримки одне одного.
Наживо пісні з майбутнього альбому вперше прозвучать 2–3 грудня у львівському !FESTrepublic, а також 8–9 грудня в київському Палаці "Україна". Обидва столичні шоу стали солдаутами менш ніж за 48 годин після старту продажу квитків. Через великий попит і численні прохання прихильників команда оголосила ще одну концертну дату — 10 грудня у Stereo Plaza.
After Party Show стане не повторенням концертів у Палаці "Україна", а окремою великою музичною вечіркою з живими музикантами, власною програмою та звучанням. Цього вечора прозвучать найкращі хіти різних років і нові пісні з альбому "Не кажи нікому" — в оригінальних аранжуваннях, на відміну від спеціальних концертних версій, підготовлених для фестивального туру.
"Цей рік був особливим для нашої команди, тому й завершити його хочеться по-особливому. Afterparty Show — це більше про обійми, тепло та музику, яка нас єднає. Для цього вечора ми спеціально підібрали мої хіти різних років, які прозвучать саме в оригінальних аранжуваннях. Хочеться ще більше обіймів, ще більше танців. Afterparty Show — це суцільне тепло, яким ми будемо ділитися одне з одним", — коментує Макс Барських.
За словами Алана Бадоєва, вечір стане нагодою зібрати всіх, хто протягом багатьох років був частиною спільної творчої історії, подякувати друзям і партнерам та розділити з ними особливу мить.
"Макс Барських — це, звісно, не одна людина. Це велика команда людей, які протягом багатьох років працюють разом, створюючи все те, що глядач бачить і чує. І цього вечора нам хочеться зібрати всіх, хто був частиною цієї історії, розділити з ними цю особливу мить, відчути тепло одне одного і просто сказати: "Дякую"", — зазначає Алан Бадоєв.
Фестивальний тур "Сьогодні має сенс", створений Максом Барських та Аланом Бадоєвим за підтримки Sense Bank і Mastercard, об’єднав концерти та фестивальний простір, який подорожував разом з артистом містами України. Загалом шоу відвідали понад 110 тисяч глядачів, а сам проєкт став однією з наймасштабніших концертних подій року в Україні. Його головна мета — підтримати людей, дати їм можливість побути разом, відволіктися від новин і відчути радість від музики та спілкування.
After Party Show у Stereo Plaza стане символічною крапкою у спільній творчій історії Барських і Бадоєва та подякою глядачам, друзям і партнерам, які були поруч протягом цього шляху. Генеральні партнери шоу — Sense Bank та Mastercard.
Важливою частиною ініціативи залишається благодійна складова: з кожного придбаного квитка частину коштів спрямують на підтримку Gen Ukrainian — громадської організації, яка надає психологічну допомогу дітям, що пережили травматичний досвід.