Макс Барських. Фото: max-barskih.com

Макс Барських презентував новий сингл "Сьогодні має сенс" — дев’ятий трек із майбутнього альбому "Не кажи нікому", реліз якого запланований на 4 грудня. Водночас артист оголосив про додатковий концерт у Києві: 10 грудня у Stereo Plaza відбудеться After Party Show, яке стане фінальною музичною подією масштабного фестивального року та символічним завершенням 18-річної творчої співпраці співака з режисером Аланом Бадоєвим.

"Сьогодні має сенс" — музична рефлексія на українську реальність і своєрідне продовження легендарного треку "Буде весна", але вже крізь призму досвіду прожитих років війни. У пісні звучать тривоги, переживання та бажання мільйонів українців: "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі", "прожити цю ніч без поганих новин".

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Макс Барських. Фото: max-barskih.com

Новою композицією Барських передає емоційний стан країни на порозі чергової зими, нагадуючи про цінність кожного моменту, близькості та підтримки одне одного.

Наживо пісні з майбутнього альбому вперше прозвучать 2–3 грудня у львівському !FESTrepublic, а також 8–9 грудня в київському Палаці "Україна". Обидва столичні шоу стали солдаутами менш ніж за 48 годин після старту продажу квитків. Через великий попит і численні прохання прихильників команда оголосила ще одну концертну дату — 10 грудня у Stereo Plaza.

After Party Show стане не повторенням концертів у Палаці "Україна", а окремою великою музичною вечіркою з живими музикантами, власною програмою та звучанням. Цього вечора прозвучать найкращі хіти різних років і нові пісні з альбому "Не кажи нікому" — в оригінальних аранжуваннях, на відміну від спеціальних концертних версій, підготовлених для фестивального туру.

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"Цей рік був особливим для нашої команди, тому й завершити його хочеться по-особливому. Afterparty Show — це більше про обійми, тепло та музику, яка нас єднає. Для цього вечора ми спеціально підібрали мої хіти різних років, які прозвучать саме в оригінальних аранжуваннях. Хочеться ще більше обіймів, ще більше танців. Afterparty Show — це суцільне тепло, яким ми будемо ділитися одне з одним", — коментує Макс Барських.

За словами Алана Бадоєва, вечір стане нагодою зібрати всіх, хто протягом багатьох років був частиною спільної творчої історії, подякувати друзям і партнерам та розділити з ними особливу мить.

"Макс Барських — це, звісно, не одна людина. Це велика команда людей, які протягом багатьох років працюють разом, створюючи все те, що глядач бачить і чує. І цього вечора нам хочеться зібрати всіх, хто був частиною цієї історії, розділити з ними цю особливу мить, відчути тепло одне одного і просто сказати: "Дякую"", — зазначає Алан Бадоєв.

Фестивальний тур "Сьогодні має сенс", створений Максом Барських та Аланом Бадоєвим за підтримки Sense Bank і Mastercard, об’єднав концерти та фестивальний простір, який подорожував разом з артистом містами України. Загалом шоу відвідали понад 110 тисяч глядачів, а сам проєкт став однією з наймасштабніших концертних подій року в Україні. Його головна мета — підтримати людей, дати їм можливість побути разом, відволіктися від новин і відчути радість від музики та спілкування.

Обкладинка нового альбому. Фото: max-barskih.com

After Party Show у Stereo Plaza стане символічною крапкою у спільній творчій історії Барських і Бадоєва та подякою глядачам, друзям і партнерам, які були поруч протягом цього шляху. Генеральні партнери шоу — Sense Bank та Mastercard.

Важливою частиною ініціативи залишається благодійна складова: з кожного придбаного квитка частину коштів спрямують на підтримку Gen Ukrainian — громадської організації, яка надає психологічну допомогу дітям, що пережили травматичний досвід.

Квитки: https://max-barskih.com/event-kyiv-10