Вибори президента США - зірки Месників підтримали Камалу Гарріс - відео

Дон Чідл та Марк Руффало. Фото: instagram.com/markruffalo

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс залучилася потужною підтримкою від зірок. Проголосувати за представницю демократів закликали і "Месники".

Відео на підтримку Гарріс поділився актор Марк Руффало в Х.

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Актори, які виконали ролі культових супергероїв, знову об'єдналися. У оригінальний спосіб зірки висловили свою підтримку Гарріс на виборах у США.

На відео Скарлетт Йоганссон, яка зіграла Чорну вдову, зібрала своїх колег, аби "побороти Дональда Трампа", головного суперника Гарріс.

У ролику взяли участь Марк Руффало, Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Дон Чідл, Данаї Гуріра та Пол Беттані.

"Месники" придумали для Гарріс слоган — "Я Камала Гарріс, і я за демократію!". А наприкінці відео закликали перейти на сайт, де можна перевірити статус реєстрації виборця і знайти свою виборчу дільницю.

Зазначимо, що не лише актори підтримали віце-президентку на виборах. Раніше на підтримку Камали Гарріс висловилася Дженніфер Лопес.

Також стало відомо, кого з кандидатів на посаду президента США підтримало більше зірок.