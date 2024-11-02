Вибори президента США - зірки Месників підтримали Камалу Гарріс - відео

Зірки "Месників" в незвичний спосіб підтримали Гарріс на виборах
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс залучилася потужною підтримкою від зірок. Проголосувати за представницю демократів закликали і "Месники".
Відео на підтримку Гарріс поділився актор Марк Руффало в Х.
Актори з фільму "Месники" підтримали Камалу Гарріс
Актори, які виконали ролі культових супергероїв, знову об'єдналися. У оригінальний спосіб зірки висловили свою підтримку Гарріс на виборах у США.
На відео Скарлетт Йоганссон, яка зіграла Чорну вдову, зібрала своїх колег, аби "побороти Дональда Трампа", головного суперника Гарріс.
У ролику взяли участь Марк Руффало, Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Дон Чідл, Данаї Гуріра та Пол Беттані.
We're back. Let's #AssembleForDemocracy. In the #ElectionEndgame, every vote counts 🗳️ #VoteBlue! Vote @KamalaHarris @Tim_Walz pic.twitter.com/Xp7YdUEqxa— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 31, 2024
"Месники" придумали для Гарріс слоган — "Я Камала Гарріс, і я за демократію!". А наприкінці відео закликали перейти на сайт, де можна перевірити статус реєстрації виборця і знайти свою виборчу дільницю.
Зазначимо, що не лише актори підтримали віце-президентку на виборах. Раніше на підтримку Камали Гарріс висловилася Дженніфер Лопес.
Також стало відомо, кого з кандидатів на посаду президента США підтримало більше зірок.
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