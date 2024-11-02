Выборы президента США - звезды Мстителей поддержали Камалу Харрис - видео

Звезды "Мстителей" необычным образом поддержали Харрис на выборах
Кандидат в президенты США Камала Харрис заручилась мощной поддержкой от звезд. Проголосовать за представительницу демократов призвали и "Мстители".
Видео в поддержку Харрис поделился актер Марк Руффало в Х.
Актеры из фильма "Мстители" поддержали Камалу Харрис
Актеры, исполнившие роли культовых супергероев, снова объединились. Оригинальным образом звезды выразили свою поддержку Харрис на выборах в США.
На видео Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Черную вдову, собрала своих коллег, чтобы "побороть Дональда Трампа", главного соперника Харрис.
В ролике приняли участие Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани.
We're back. Let's #AssembleForDemocracy . In the #ElectionEndgame , every vote counts 🗳️ #VoteBlue ! Vote @KamalaHarris @Tim_Walz pic.twitter.com/Xp7YdUEqxa— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 31 октября 2024
"Мстители" придумали для Харрис слоган — "Я Камала Харрис, и я за демократию!". А в конце видео призвали перейти на сайт, где можно проверить статус регистрации избирателя и найти свой избирательный участок.
Отметим, что не только актеры поддержали вице-президента на выборах. Ранее в поддержку Камалы Харрис высказалась Дженнифер Лопес.
Также стало известно, кого из кандидатов на пост президента США поддержало больше звезд.
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