Выборы президента США - звезды Мстителей поддержали Камалу Харрис - видео

Дон Чидл и Марк Руффало. Фото: instagram.com/markruffalo

Кандидат в президенты США Камала Харрис заручилась мощной поддержкой от звезд. Проголосовать за представительницу демократов призвали и "Мстители".

Видео в поддержку Харрис поделился актер Марк Руффало в Х.

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Актеры из фильма "Мстители" поддержали Камалу Харрис

Актеры, исполнившие роли культовых супергероев, снова объединились. Оригинальным образом звезды выразили свою поддержку Харрис на выборах в США.

На видео Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Черную вдову, собрала своих коллег, чтобы "побороть Дональда Трампа", главного соперника Харрис.

В ролике приняли участие Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани.

"Мстители" придумали для Харрис слоган — "Я Камала Харрис, и я за демократию!". А в конце видео призвали перейти на сайт, где можно проверить статус регистрации избирателя и найти свой избирательный участок.

Отметим, что не только актеры поддержали вице-президента на выборах. Ранее в поддержку Камалы Харрис высказалась Дженнифер Лопес.

Также стало известно, кого из кандидатов на пост президента США поддержало больше звезд.