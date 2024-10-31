Арнольд Шварценеггер підтрима Камалу Гарріс на виборах у США - подробиці

Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Зірка бойовиків та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер висловився на підтримку кандидатки на пост президента США Камали Гарріс. Колишній представник Республіканської партії несподівано закликав голосувати за представницю демократів.

Про це актор написав у Threads.

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Зірка "Термінатора" заявив про те, що його образили представники Республіканської партії через те, що відмовилися визнати поразку Трампа на виборах 2020 року. А також Шварценеггера обурила заява кандидата про те, що Америка була "як смітник для решти світу".

Однак і критики в бік представників Демократичної партії колишній губернатор не оминув.

"Я не соромлюся ділитися своїми поглядами, але я ненавиджу політику і не довіряю більшості політиків. Дозвольте мені бути чесним з вами: Мені зараз не подобається жодна з партій. Мої республіканці забули красу вільного ринку, збільшили дефіцит і відкинули результати виборів. Демократи не краще справляються з дефіцитом, і я хвилююся, що їхня місцева політика шкодить нашим містам, збільшуючи рівень злочинності", — висловився Шварценеггер.

Попри усі суперечливі погляди на обох кандидатів, зірка бойовиків все ж акти заявив, що на виборах цього року буде підтримувати саме Гарріс.

"Я хочу відключитися. Але не можу. Тому що відкидати результати виборів - це так само не по-американськи, як і відмовлятися від них. І я завжди був американцем до того, як став республіканцем. Тому цього тижня я голосую за Камалу Гарріс і Тіма Вальца", — повідомив Арні.

Нагадаємо, раніше на підтримку Камали Гарріс висловилася співачка Бейонсе. Також перед нею голосувати за представницю демократів закликав Емінем.