Арнольд Шварценеггер поддержит Камалу Харрис на выборах в США - подробности

Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Звезда боевиков и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высказался в поддержку кандидата на пост президента США Камалы Харрис. Бывший представитель Республиканской партии неожиданно призвал голосовать за представительницу демократов.

Об этом актер написал в Threads.

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Звезда "Терминатора" заявил о том, что его оскорбили представители Республиканской партии из-за отказавшихся признать поражение Трампа на выборах 2020 года. А также Шварценеггера возмутило заявление кандидата о том, что Америка была "как свалка для остального мира".

Однако и критики в сторону представителей Демократической партии бывший губернатор не обошел стороной.

"Я не стесняюсь делиться своими взглядами, но я ненавижу политику и не доверяю большинству политиков. Позвольте мне быть честным с вами: Мне сейчас не нравится ни одна из партий. Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отбросили результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и я волнуюсь, что их местная политика вредит нашим городам, увеличивая уровень преступности", — высказался Шварценеггер.

Несмотря на все противоречивые взгляды на обоих кандидатов, звезда боевиков все же акты заявила, что на выборах в этом году будет поддерживать именно Харрис.

"Я хочу отключиться. Но не могу. Потому что отвергать результаты выборов — это так же не по-американски, как и отказываться от них. И я всегда был американцем до того, как стал республиканцем. Поэтому на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Вальца", — сообщил Арни.

Напомним, ранее в поддержку Камалы Харрис высказалась певица Бейонсе. Также перед ней голосовать за представительницу демократов призвал Эминем.