Гарріс чи Трамп — кого на виборах у США підтримують зірки

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вже у вівторок, 5 листопада, у США пройдуть президентські вибори. У демократки Камала Гарріс менша аудиторія в соцмережі Instagram, ніж у республіканця Дональда Трампа. Водночас, Гарріс підтримують популярні у світі зірки, що мають величезну армію фанатів.

Видання "Слово і діло" показало інфографіку — хто з кандидатів у президенти США нині є популярнішим у соцмережах.

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За Дональдом Трампом слідкують 29,9 млн, в той час, як на Камалу Гарріс підписано 18,7 млн користувачів.

Втім, демократку підтримали відомі світові артисти із мільйонною аудиторією. Зокрема, популярні співачки Аріана Гранде має 376 млн підписників, Бейонсе — 314 млн, Тейлор Свіфт — 283 млн, Дженніфер Лопес — 250 млн, Кеті Перрі — 205 млн. Голосувати за Гарріс закликали такі відомі актори як Леонардо Ді Капріо, що має 61,2 млн підписників, а також Дженніфер Еністон, за сторінкою якої слідкують майже 45 млн підписників.

Трампа підтримав репер Snoop Dogg із аудиторією 85 млн підписників, а також співак Ануель АА, ведуча Ембер Роуз, репери Каньє Вест, Ліл Памп та Джастін Квілс. За їх життям слідкують від 8,5 до 38,3 млн підписників.

Республіканець також отримав підтримку від співаків Джейсона Олдіна та Кіда Рока, акторів Рішеля Раян, Халка Хогана, Закарі Лева. На них в Instagram підписано від 1,3 млн до 4,5 млн шанувальників.

Підтримка Гарріс та Трампа в Instagram. Фото: інфографіка "Слово і діло"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що працівниця МакДональдзу поділилася залаштунками візиту Трампа до Пенсильванії. А також відома модель звинуватила Дональда Трампа в домаганні.