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Выборы в США — кого из кандидатов больше поддерживают звезды

1 ноября 2024 10:10
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Гаррис или Трамп - кого на выборах в США поддерживают звезды
Кандидаты в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Уже во вторник, 5 ноября, в США пройдут президентские выборы. У демократки Камала Гаррис меньше аудитория в соцсети Instagram, чем у республиканца Дональда Трампа. В то же время Гаррис поддерживают популярные в мире звезды, у которых огромная армия фанатов.

Издание "Слово и дело" показало инфографику — кто из кандидатов в президенты США сейчас популярен в соцсетях.

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За Дональдом Трампом следят 29,9 млн, в то время как на Камалу Гаррис подписано 18,7 млн пользователей.

Впрочем, демократа была поддержана известными мировыми артистами с миллионной аудиторией. В частности, у популярной певицы Арианы Гранде есть 376 млн подписчиков, Бейонсе — 314 млн, Тейлор Свифт — 283 млн, Дженнифер Лопес — 250 млн, Кэти Перри — 205 млн. Голосовать за Гаррис призвали такие известные актеры как Леонардо Ди Каприо, 2 млн. подписчиков, а также Дженнифер Энистон, за страницей которой следят почти 45 млн. подписчиков.

Трампа поддержал рэпер Snoop Dogg с аудиторией 85 млн подписчиков, а также певец Ануэль АА, ведущая Эмбер Роуз, рэперы Канье Вест, Лил Памп и Джастин Квилс. За их жизнью следят от 8,5 до 38,3 млн подписчиков.

Республиканец также получил поддержку от певцов Джейсона Олдина и Кида Рока, актеров Ришеля Райан, Халка Хоган, Закари Лева. На них в Instagram подписаны от 1,3 млн до 4,5 млн поклонников.

Гаррис и Трамп – кого поддерживают больше в Instagram
Поддержка Гаррис и Трампа в Instagram. Фото: инфографика "Слово и дело"

Напомним, ранее мы рассказывали, что работница МакДональдзу поделилась закулисами визита Трампа в Пенсильванию. А также известная модель обвинила Дональда Трампа в домогательстве.

Дональд Трамп Камала Харрис соцсети зарубежные звезды выборы

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