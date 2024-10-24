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Відома модель звинуватила Дональда Трампа в домаганні — коли це було

24 жовтня 2024 23:37
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Стейсі Вільямс звинуватила Дональда Трампа у домаганні
Американський політик, бізнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Популярна в 1990-х роках американська модель Стейсі Вільямс звинуватила колишнього президента США Дональда Трампа у домаганні. Заява прозвучала менш ніж за два тижні до виборів президента США, в яких політик бере участь.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами колишньої моделі, в 1993 році Дональд Трамп домагався її. Це сталось у хмарочосі Трамп-тауер в Нью-Йорку. Тоді Стейсі зустрічалася зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, близьким другом Трампа. 

За словами колишньої моделі, якій зараз 56 років, Трамп поклав руки на її груди, а згодом на талію та сідниці. Стейсі тоді розгубилась, а Епштейн і Трамп усміхалися один одному. Після інциденту модель розійшлась із фінансистом. Подробицями Вільямс поділилася під час онлайн-трансляції, яку організувала група прихильників кандидата в президенти США Камали Гарріс.

В команді Дональда Трампа відреагували на заяву колишньої моделі. Прессекретарка кандидата в президенти США Каролін Лівітт заявила, що звинувачення Вільямс хибні. Вона пригадала, що знаменитість свого часу підтримувала демократа, колишнього президента США Барака Обаму. 

"Очевидно, що ця фейкова історія придумана передвиборчою кампанією Гарріс", — заявили в команді Трампа.

Втім, двоє друзів Вільямс підтвердили, що ексмодель розповідала їм про інцидент із Трампом у минулому. Сам політик поки не коментував заяву своєї знайомої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що працівниця МакДональдзу поділилася залаштунками візиту Трампа до Пенсильванії. Також ми розповідали, що між принцом Вільямом та королевою Каміллою виникла суперечка.

Дональд Трамп закордонні зірки скандал модель звинувачення домагання

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