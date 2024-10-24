Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательстве

Американский политик, бизнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters

Популярная в 1990-х годах американская модель Стейси Уильямс обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в домогательстве. Заявление прозвучало менее чем за две недели до выборов президента США, в которых участвует политик.

Об этом сообщает The Guardian.

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Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа

По словам прежней модели, в 1993 году Дональд Трамп домогался ее. Это произошло в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Тогда Стейси встречалась со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, близким другом Трампа.

По словам бывшей модели, которой сейчас 56 лет, Трамп положил руки на ее грудь, а впоследствии на талию и ягодицы. Стейси тогда растерялась, а Эпштейн и Трамп улыбались друг другу. После инцидента модель разошлась с финансистом. Подробностями Уильямс поделилась во время онлайн-трансляции, организованной группой сторонников кандидата в президенты США Камалы Харрис.

В команде Дональда Трампа отреагировали на заявление бывшей модели. Пресс-секретарь кандидата в президенты США Каролин Ливитт заявила, что обвинения Уильямс ошибочны. Она напомнила, что знаменитость в свое время поддерживала демократа, бывшего президента США Барака Обаму.

"Очевидно, что эта фейковая история придумана предвыборной кампанией Харрис", — заявили в команде Трампа.

Впрочем, два друга Уильямс подтвердили, что экс-модель рассказывала им об инциденте с Трампом в прошлом. Сам политик пока не комментировал заявление своей знакомой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что работница МакДональдз поделилась закулисьем визита Трампа в Пенсильванию. Также мы рассказывали, что между принцем Уильямом и королевой Камиллой возник спор.