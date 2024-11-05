Олександра Машлятіна з Кварталу 95 повідомила про горе в родині - фото, деталі

Олександра Машлятіна. Фото: instagram.com/mashliatina

Зірка "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна поділилася горем, яке трапилося в її родині. З життя пішов дідусь акторки.

Трагічною звісткою акторка поділилася в Instagram.

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Олександра зізналася, що спершу не хотіла ділитися сумною новиною зі своїми підписниками, але все ж таки наважилася на цей крок.

Дідусь акторки пішов з життя у дуже поважному віці — йому було 94 роки. Олександра опублікувала архівне фото із рідною людиною та поділилася щемливими спогадами

"Не стало мого дідуся. Сміливо скажу — "славетного". Дуже боляче і неочікувано. Не дивлячись на його 94 роки, він нікуди не збирався. Був видатним хіміком, писав вірші, віртуозно грав на клавішах і до останнього переживав, що "вже не в голосі". Одним словом артист. Він дзвонив мені по декілька разів на день, щоб розказати черговий фейк з інтернету і я, авжеж, сварилася. Питав, коли мене вже знову покажуть по телевізору і… я теж сварилася. Дурна. А він ніколи не ображався. Ніколи. А ще смажив найсмачніші в світі деруни", — поділилася акторка.

Олександра Машлятіна з дідусем. Фото: instagram.com/mashliatina

Також акторка розповіла, що вони із дідусем мали особливу традицію, яка зародилася під час повномасштабної війни. Щомісяця він передавав їй 200 гривень на донати для ЗСУ.

"Кожен місяць з пенсії дідусь передав мені 200грн на ЗСУ. Така у нас була традиція. Він прожив довге і достойне життя. І я дуже хочу, щоб таку можливість мали і наші захисники. Я не прошу слів підтримки, я прошу підтримати збір. Це зараз найважливіше. Те, що дає змогу зберегти життя молодих хлопців і дівчат, щоб вони дожили до своїх 94. А дєдушка Шура назавжди в серці", — написала Олександра.

Дідусь Олександри Машлятіної. Фото: instagram.com/mashliatina

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з життя пішов володар 27 премій "Ґреммі" Квінсі Джонс.

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