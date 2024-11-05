Акторка Тетяна Песик показала українцям театр Dolby в Лос-Анджелесі

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Зірка "Кварталу 95" Тетяна Песик разом зі своєю командою вирушила у благодійний тур по Америці. Акторка показалася шанувальникам в театрі Долбі в Лос-Анджелесі, де щорічно проходить премія Оскар.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка показала шанувальника, як у звичайний день виглядає ззовні та зсередини театр Dolby в Лос-Анджелесі, де щорічно проходить кінопремія Оскар.

Зірка зізналася, що дуже рада, що в неї з'явилась можливість відвідати місце, де щорічно збираються сотні голлівудських зірок.

"Одне із самих відвідуваних місць туристами. Трохи вам огляду, де відбувається церемонія вручення Оскара, як ви бачите в звичайні дні воно виглядає дуже просто, магазини, вивіски, лавочки, вулична їжа і люди.

Дуже цікаво побачити це все не з телевізора, а вживу", — написала Песик.

Нагадаємо, раніше Тетяна Песик побувала у Нью-Йорку та показала, що придбала у США для своєї особливої колекції. А також зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару влаштувала танці просто посеред книгарні.