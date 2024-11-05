Актриса Татьяна Песик показала украинцам театр Dolby в Лос-Анджелесе

Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Звезда "Квартала 95" Татьяна Песик вместе со своей командой отправилась в благотворительный тур по Америке. Актриса показалась поклонникам в театре Долби в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит премия Оскар.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса показала поклонника, как в обычный день выглядит снаружи и изнутри театр Dolby в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит кинопремия Оскар.

Звезда призналась, что очень рада, что у нее появилась возможность посетить место, где ежегодно собираются сотни голливудских звезд.

"Одно из самых посещаемых мест туристами. Немного вам обзора, где проходит церемония вручения Оскара, как вы видите в обычные дни оно выглядит очень просто, магазины, вывески, лавочки, уличная еда и люди.

Очень интересно увидеть это все не с телевизора, а вживую", — написала Песик.

Напомним, ранее Татьяна Песик побывала в Нью-Йорке и показала, что приобрела у США для своей особой коллекции. А также звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару устроила танцы прямо посреди книжного магазина.