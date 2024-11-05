Александра Машлятина из Квартала 95 сообщила о горе в семье - фото, детали

Александра Машлятина. Фото: instagram.com/mashliatina

Звезда "Женского квартала" Александра Машлятина поделилась случившимся в ее семье горем. Из жизни ушел дедушка актрисы.

Трагическим известием актриса поделилась в Instagram.

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Александра призналась, что сначала не хотела делиться печальной новостью со своими подписчиками, но все же решилась на этот шаг.

Дедушка актрисы ушел из жизни в очень почтенном возрасте — ему было 94 года. Александра опубликовала архивное фото с родным человеком и поделилась щемящими воспоминаниями

"Не стало моего дедушки. Смело скажу — "выдающегося". Очень больно и неожиданно. Несмотря на его 94 года, он никуда не собирался. Был выдающимся химиком, писал стихи, виртуозно играл на клавишах и до последнего переживал, что "уже не в голосе". Одним словом артист. Он звонил мне по несколько раз в день, чтобы рассказать очередной фейк из интернета и я, конечно, ругалась. Спрашивал, когда меня уже снова покажут по телевизору и... я тоже ругалась. Глупая. А он никогда не обижался. Никогда. А еще жарил самые вкусные в мире драники", — поделилась актриса.

Александра Машлятина с дедушкой. Фото: instagram.com/mashliatina

Также актриса рассказала, что они с дедушкой имели особую традицию, зародившуюся во время полномасштабной войны. Ежемесячно он передавал ей 200 гривен на донаты для ВСУ.

"Каждый месяц с пенсии дедушка передал мне 200грн на ВСУ. Такая у нас была традиция. Он прожил долгую и достойную жизнь. И я очень хочу, чтобы такую возможность имели и наши защитники. Я не прошу слов поддержки, я прошу поддержать сбор. Это сейчас самое важное. То, что позволяет сохранить жизнь молодых ребят и девушек, чтобы они дожили до своих 94. А дедушка Шура навсегда в сердце" , — написала Александра.

Дедушка Александры Машлятиной. Фото: instagram.com/mashliatina

Напомним, ранее стало известно, что из жизни ушел обладатель 27 премий "Грэмми" Квинси Джонс.

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