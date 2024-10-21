Актор Купер Кох поділився деталями зустрічі з Еріком Менендесом

Актори Купер Кох і Ніколас Александр Чавес в образі Лайла й Еріка Менендесів. Фото: instagram.com/netflix/

Актор Купер Кох вперше розповів про свою зустріч з Еріком Менендесом, якого зіграв у серіалі "Чудовиська" у в'язниці. Зірка відвідав братів після невдовзі після прем'єри.

Про це пише People.

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Актор зізнався, що зустріч у в'язниці з братами не злякала його, проте він дуже перенервував. Він додав, що розмову із Еріком Менендесом він запам'ятає на все життя.

"Підготовка до ролі Еріка була, в певному сенсі, підготовкою і до зустрічі з ним одночасно. Я вірю йому, я думаю, що він дивовижна людина. І тому, після того, як я зіграв його, зустріч з ним була дуже корисною і особливою. Вона запам'ятається мені на все життя", — поділився Кох.

Актор відвідав братів у в'язниці разом з Кім Кардашян, Хлое Кардашян і Кріс Дженнер через кілька днів після прем'єри серіалу "Чудовиська".

Серіал розповідає історію двох рідних братів Лайла і Еріка Менендесів, які вбили своїх батьків Хосе і Кітті.

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