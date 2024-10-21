Актер Купер Кох поделился деталями встречи с Эриком Менендесом

Актеры Купер Кох и Николас Александр Чавес в образе Лайла и Эрика Менендесов. Фото: instagram.com/netflix/

Актер Купер Кох впервые рассказал о своей встрече с Эриком Менендесом, которого сыграл в сериале "Чудовища" в тюрьме. Звезда посетил братьев после премьеры.

Об этом пишет People.

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Актер признался, что встреча в тюрьме с братьями не испугала его, однако он сильно перенервничал. Он добавил, что разговор с Эриком Менендесом он запомнит всю жизнь.

"Подготовка к роли Эрика была, в определенном смысле, подготовкой и к встрече с ним одновременно. Я верю ему, я думаю, что он удивительный человек. И поэтому, после того, как я сыграл его, встреча с ним была очень полезной и особенной. Она запомнится мне на всю жизнь", — поделился Кох.

Актер посетил братьев в тюрьме вместе с Ким Кардашян, Хлое Кардашян и Крис Дженнер спустя несколько дней после премьеры сериала "Чудовища".

Сериал рассказывает историю двух родных братьев Лайла и Эрика Менендесов, которые убили своих родителей Хосе и Китти.

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