Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Родич братів Менендес виступив проти перегляду їх справи у суді arrow

Родич братів Менендес виступив проти перегляду їх справи у суді

18 жовтня 2024 13:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дядько братів Менендес впевнений у їх вині
Ерік і Лайл Менендеси у серіалі "Монстри". Фото: instagram.com/monsternetflix
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Не всі члени сім'ї Менендес підтримують перегляд їх справи. 90-річний брат Кітті Менендес Мілтон Андерсен вважає, що його племінники, Лайл і Ерік, заслуговують на те, щоб залишитися за ґратами до кінця свого життя. 

Про це виданню People розповів адвокат Андерсена Кеті Кеді.

Читайте також:

Ймовірний мотив вбивства братів Менендес

"Він вважає, що присяжні винесли правильний вердикт, а суддя виніс правильний вирок. Мілтон впевнений, що вони повинні залишатися у в'язниці за те, що вони зробили зі своїми батьками", — розповіла Кеті.

За словами дядька братів Менендесів, їх батько збирався викреслити хлопців із заповіту, і тільки після цього їм спало на думку вбити батьків. Вони начебто не хотіли втратити мільйони доларів, які сподівалися отримати у спадок.

Кейді каже, що Андерсен не вірить, що брати зазнали сексуального насильства і саме це стало мотивом вбивства.

Чи залишаться Лайл і Ерік у в'язниці, чи отримають вони право на новий судовий розгляд або ж термін їхнього ув'язнення буде скорочено, вирішуватиме суддя.

Судове засідання призначене на 26 листопада 2024 року.

Лайлу був 21 рік, а Еріку — 18, коли 20 серпня 1989 року вони застрелили своїх батьків з рушниць 12-го калібру у вітальні їхнього будинку в Беверлі-Хіллз (Каліфорнія).

Відомий режисер Раян Мерфі екранізував історію Еріка та Лайла у серіалі "Монстри", прем'єра якого відбулася 19 вересня на Netflix. Він одразу став популярним і нині активно обговорюється в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми жахів усіх часів за версією впливового видання. А також підібрали стрічки, які зможуть вас замотивувати.

суд кіно вбивство серіал судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:31 Зимовий холод близько — синоптик Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра

14:28 Допомога з безробіття — кому з українців підвищили виплати до 3,6 тис. грн

14:05 ПриватБанк виплачує кешбек за міжнародні перекази — як долучитися

14:05 Нова військова допомога від Канади — про яку суму йдеться та що включає пакет

13:58 Наловив риби на 200 тис. грн — на Одещині винесли вирок зухвалому браконьєру

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:45 Буданов попередив про перекидання 12 тис. військових КНДР в Україну — терміни

13:32 Відомий український спортсмен загинув на фронті під Торецьком

13:31 Зеленський назвав запрошення до НАТО єдиним способом зупинити війну, — ЗМІ

13:29 Продадуть за 15 тис. доларів — як виглядає найбільш занедбана квартира в Одесі

13:15 Монобанк відкриває маркет з безкоштовною доставкою — деталі

14:31 Зимовий холод близько — синоптик Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра

14:28 Допомога з безробіття — кому з українців підвищили виплати до 3,6 тис. грн

14:05 ПриватБанк виплачує кешбек за міжнародні перекази — як долучитися

14:05 Нова військова допомога від Канади — про яку суму йдеться та що включає пакет

13:58 Наловив риби на 200 тис. грн — на Одещині винесли вирок зухвалому браконьєру

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:45 Буданов попередив про перекидання 12 тис. військових КНДР в Україну — терміни

13:32 Відомий український спортсмен загинув на фронті під Торецьком

13:31 Зеленський назвав запрошення до НАТО єдиним способом зупинити війну, — ЗМІ

13:29 Продадуть за 15 тис. доларів — як виглядає найбільш занедбана квартира в Одесі

13:15 Монобанк відкриває маркет з безкоштовною доставкою — деталі

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують