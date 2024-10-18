Дядько братів Менендес впевнений у їх вині

Родич братів Менендес виступив проти перегляду їх справи у суді
Не всі члени сім'ї Менендес підтримують перегляд їх справи. 90-річний брат Кітті Менендес Мілтон Андерсен вважає, що його племінники, Лайл і Ерік, заслуговують на те, щоб залишитися за ґратами до кінця свого життя.
Про це виданню People розповів адвокат Андерсена Кеті Кеді.
Ймовірний мотив вбивства братів Менендес
"Він вважає, що присяжні винесли правильний вердикт, а суддя виніс правильний вирок. Мілтон впевнений, що вони повинні залишатися у в'язниці за те, що вони зробили зі своїми батьками", — розповіла Кеті.
За словами дядька братів Менендесів, їх батько збирався викреслити хлопців із заповіту, і тільки після цього їм спало на думку вбити батьків. Вони начебто не хотіли втратити мільйони доларів, які сподівалися отримати у спадок.
Кейді каже, що Андерсен не вірить, що брати зазнали сексуального насильства і саме це стало мотивом вбивства.
Чи залишаться Лайл і Ерік у в'язниці, чи отримають вони право на новий судовий розгляд або ж термін їхнього ув'язнення буде скорочено, вирішуватиме суддя.
Судове засідання призначене на 26 листопада 2024 року.
Лайлу був 21 рік, а Еріку — 18, коли 20 серпня 1989 року вони застрелили своїх батьків з рушниць 12-го калібру у вітальні їхнього будинку в Беверлі-Хіллз (Каліфорнія).
Відомий режисер Раян Мерфі екранізував історію Еріка та Лайла у серіалі "Монстри", прем'єра якого відбулася 19 вересня на Netflix. Він одразу став популярним і нині активно обговорюється в мережі.
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