Дядько братів Менендес впевнений у їх вині

Ерік і Лайл Менендеси у серіалі "Монстри". Фото: instagram.com/monsternetflix

Не всі члени сім'ї Менендес підтримують перегляд їх справи. 90-річний брат Кітті Менендес Мілтон Андерсен вважає, що його племінники, Лайл і Ерік, заслуговують на те, щоб залишитися за ґратами до кінця свого життя.

Про це виданню People розповів адвокат Андерсена Кеті Кеді.

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Ймовірний мотив вбивства братів Менендес

"Він вважає, що присяжні винесли правильний вердикт, а суддя виніс правильний вирок. Мілтон впевнений, що вони повинні залишатися у в'язниці за те, що вони зробили зі своїми батьками", — розповіла Кеті.

За словами дядька братів Менендесів, їх батько збирався викреслити хлопців із заповіту, і тільки після цього їм спало на думку вбити батьків. Вони начебто не хотіли втратити мільйони доларів, які сподівалися отримати у спадок.

Кейді каже, що Андерсен не вірить, що брати зазнали сексуального насильства і саме це стало мотивом вбивства.

Чи залишаться Лайл і Ерік у в'язниці, чи отримають вони право на новий судовий розгляд або ж термін їхнього ув'язнення буде скорочено, вирішуватиме суддя.

Судове засідання призначене на 26 листопада 2024 року.

Лайлу був 21 рік, а Еріку — 18, коли 20 серпня 1989 року вони застрелили своїх батьків з рушниць 12-го калібру у вітальні їхнього будинку в Беверлі-Хіллз (Каліфорнія).

Відомий режисер Раян Мерфі екранізував історію Еріка та Лайла у серіалі "Монстри", прем'єра якого відбулася 19 вересня на Netflix. Він одразу став популярним і нині активно обговорюється в мережі.

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