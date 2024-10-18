Дядя братьев Менендес уверен в их вине

Родственник братьев Менендес выступил против пересмотра их дела в суде
Не все члены семьи Менендеса поддерживают пересмотр их дела. 90-летний брат Китти Менендес Милтон Андерсен считает, что его племянники, Лайл и Эрик, заслуживают того, чтобы остаться за решеткой до конца своей жизни.
Об этом изданию People рассказал адвокат Андерсена Кэти Кэди.
Вероятный мотив убийства братьев Менендес
"Он считает, что присяжные вынесли верный вердикт, а судья вынес правильный приговор. Милтон уверен, что они должны оставаться в тюрьме за то, что они сделали со своими родителями", — рассказала Кэти.
По словам дяди братьев Менендесов, их отец собирался вычеркнуть ребят из завещания, и только после этого им пришло в голову убить родителей. Они вроде бы не хотели потерять миллионы долларов, которые надеялись получить в наследство.
Кейди говорит, что Андерсен не верит, что братья подверглись сексуальному насилию и именно это стало мотивом убийства.
Останутся ли Лайл и Эрик в тюрьме, получат ли они право на новое судебное разбирательство, или срок их заключения будет сокращен, будет решать судья.
Судебное заседание назначено на 26 ноября 2024г.
Лайлу был 21 год, а Эрику — 18, когда 20 августа 1989 года они застрелили своих родителей из ружей 12 калибра в гостиной их дома в Беверли-Хиллз (Калифорния).
Известный режиссер Райан Мерфи экранизировал историю Эрика и Лайла в сериале "Монстры", премьера которого состоялась 19 сентября на Netflix. Он сразу стал популярен и сейчас активно обсуждается в сети.
Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах ужасов всех времен по версии влиятельного издания. А также подобрали ленты, которые могут вас мотивировать.
Читайте Новини.LIVE!