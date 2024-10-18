Дядя братьев Менендес уверен в их вине

Эрик и Лайл Менендесы в сериале "Монстры". Фото: instagram.com/monsternetflix

Не все члены семьи Менендеса поддерживают пересмотр их дела. 90-летний брат Китти Менендес Милтон Андерсен считает, что его племянники, Лайл и Эрик, заслуживают того, чтобы остаться за решеткой до конца своей жизни.

Об этом изданию People рассказал адвокат Андерсена Кэти Кэди.

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Вероятный мотив убийства братьев Менендес

"Он считает, что присяжные вынесли верный вердикт, а судья вынес правильный приговор. Милтон уверен, что они должны оставаться в тюрьме за то, что они сделали со своими родителями", — рассказала Кэти.

По словам дяди братьев Менендесов, их отец собирался вычеркнуть ребят из завещания, и только после этого им пришло в голову убить родителей. Они вроде бы не хотели потерять миллионы долларов, которые надеялись получить в наследство.

Кейди говорит, что Андерсен не верит, что братья подверглись сексуальному насилию и именно это стало мотивом убийства.

Останутся ли Лайл и Эрик в тюрьме, получат ли они право на новое судебное разбирательство, или срок их заключения будет сокращен, будет решать судья.

Судебное заседание назначено на 26 ноября 2024г.

Лайлу был 21 год, а Эрику — 18, когда 20 августа 1989 года они застрелили своих родителей из ружей 12 калибра в гостиной их дома в Беверли-Хиллз (Калифорния).

Известный режиссер Райан Мерфи экранизировал историю Эрика и Лайла в сериале "Монстры", премьера которого состоялась 19 сентября на Netflix. Он сразу стал популярен и сейчас активно обсуждается в сети.

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